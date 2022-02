Você já sonhou com cobra grande? Descubra o significado

Sonhar com cobra não parece um dos melhores sonhos. Além do medo, ela pode demonstrar as suas inseguranças ou até mesmo um sinal de traição ou intrigas. Mas não entre em pânico, pois os sonhos possuem diversas interpretações e significados.

As cores, os tamanhos e o jeito que a cobra aparece no sonho pode influenciar na resposta que você está buscando, por isso, veja outros significados a seguir, de acordo com o site Abstracta.

Sonhar com cobra grande

A cobra grande pode demonstrar qual o tamanho dos seus medos e até que ponto você se aproxima para enfrentá-los. Se a cobra estiver parada, você está fingindo para si mesmo que não tem receio e também estagnou. Caso ela esteja se movimentando, é um sinal que você também apertou o passo e está se movendo para superas as inseguranças.

Sonhar com picada de cobra

Continuando na linha de medos, se você vê a cobra picando outra pessoa no sonho, é sinal que você está tentando jogar a culpa dos seus medos e inseguranças em cima de outra pessoa, seja a culpando ou manipulando. Caso a cobra pique você, é porque você está acumulando muitas tarefas e se sobrecarregando e seu maior medo virou não conseguir sair dessa rotina exaustiva.

Sonhar com cobra no corpo

Se a cobra passeia pelo seu corpo, demonstra que você está precisando de ajuda para enfrentar os obstáculos. É hora de aceitar suas limitações e dúvidas para conseguir avançar juntamente com alguém. Pense que essa ajuda pode ser profissional, como de um psicólogo ou até mesmo um ombro amigo. É importante investigar o que te bloqueia.

Sonhar com várias cobras

Sonhar com uma cobra já parece ser assustador, imagina sonhar com muitas, e todas elas grandes? Muita atenção pois esse sonho pode sinalizar fofoca e individualidade da parte de alguém. As cobras representam um campo minado onde você tem que tomar cuidado aonde pisa para não ser picado por nenhuma, assim como as pessoas que você está lidando, seja em casa ou no trabalho. Tente identificar quem está causando essa intriga e corte as relações com esta pessoa. Poupe a sua energia e não desperdice com quem não compensa.

