Perfume das celebridades: essa é a fragrância favorita da Beyoncé

Muitas pessoas gostariam de ter a vida do seu artista favorito pelo menos um dia na vida, não é mesmo? Mas isso é algo impossível de acontecer. Mas quem disse que você não pode pelo menos ter o aroma das celebridades?

Um site americano chamado The Celebrity Fragrance Guide ou O guia de fragrâncias de celebridades possui uma lista onde é possível encontrar as fragrâncias de milhares de artistas, seja cantores, atores e outras celebridades. E neste texto você confere qual o perfume favorito de 3 delas: Beyoncé, Gisele Bündchen e Kristen Stewart.

Gisele Bündchen

A modelo e empresária brasileira reconhecida mundialmente, Gisele Bündchen, utiliza o Yves Saint Laurent Opium. De acordo com a enciclopédia de perfumes, Fragrantica, as notas de topo da fragrância é composto por Mandarina, Bergamota e Lírio-do-Vale, as notas de coração são Mirra e Jasmim as notas de fundo são Opoponax, Âmbar, Patchouli ou Oriza e Baunilha.

Outros destaques favoritos de Gisele são Dolce & Gabbana The One e Dior Passage No. 9.

Kristen Stewart

De acordo com o guia, a atriz conhecida pelo seu papel de Bella Swan na saga Crepúsculo já disse utilizar o aroma Balenciaga Florabotanica, um floral verde feminino de Hortelã no topo, coração de Rosa, Cravo e Cannabis as notas de fundo de Vetiver e Âmbar.

Em 2017 a atriz fez algumas publicidades para a marca Chanel.

Beyoncé

A cantora e compositora super talentosa já disse gostar de diversas fragrâncias. Entre suas favoritas está a Emporio Armani Diamonds Intense, da marca Giorgio Armani, da qual ela foi garota-propaganda. Lançado em 2008, a fragrância é um floral frutado feminino.

Sua composição é: notas do topo com Framboesa e Lichia, coração composto por Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale as notas de fundo em Baunilha, Cedro, Patchouli ou Oriza e Vetiver. A cantora também possui uma linha de perfumes chamada Beyoncé Heat.

