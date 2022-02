Os signos que não correm atrás de amores indiferentes

Tem quem se interesse por aqueles que mostram certo desprendimento e até descaso para o amor, mas alguns signos preferem fugir deste tipo de pretendente.

Confira quais são os signos que correm atrás de amores indiferentes:

Áries

O ariano tende a ser muito apaixonado e até competitivo no amor, mas ele não é do tipo que correrá atrás de quem se faz de indiferente para ele. Este signo gosta de ter trocas emocionantes quando vive uma paixão e também tem seu orgulho. Se sente que está sendo diminuído de alguma forma, é bem possível que ele não mantenha essa conquista como uma prioridade; há até aqueles que acabam dando uma “lição” e menosprezando de volta.

Leão

O leonino é sempre muito entregue ao amor e cuida da sua vida amorosa, por isso, ele não aceitará menos do que merece de ninguém. Ele gosta de se destacar e sabe que tem esse poder, então dificilmente sua confiança é abalada por um pretendente que gosta de fazer o “jogo da indiferença” – algo que considera rude. Este signo também tende a ser muito gentil e abomina quem trata as pessoas sem a devida consideração.

Virgem

O virginiano pode fazer de tudo ao lutar por um amor que deseja manter em sua vida, mas a indiferença é algo que ele não pode aguentar. Ele é detalhista e gosta de dar o melhor de si, por isso espera que as pessoas reconheçam suas atitudes e as valorizem. Se uma paixão está apenas começando e ele sente que o parceiro age de forma indiferente, a chance de que qualquer coisa vá para frente é praticamente nula. Este signo prefere se preservar.

Libra

Por mais que o libriano possa se interessar por algumas pessoas que dão menos atenção a ele do que outras, dificilmente ele irá aturar um pretendente indiferente. Este signo também é empático e busca se conectar com as pessoas, independente de interesses amorosos. Por isso, ele não gastará energia correndo atrás de quem usa a indiferença de propósito e de forma arrogante. Tudo aquilo que é rude afasta quem é regido por Libra, principalmente quando se trata de conquista.

