Os signos que cultivam sentimentos confusos

Todas as pessoas passam por momentos de conflitos e indecisões, especialmente envolvendo sentimentos. Em mais uma semana de fevereiro de 2022, alguns signos tendem a lidar com uma energia intensa que pede resoluções e percepções para poder decidir de forma sabia.

Confira os signos que estão com sentimentos confusos, mas podem sair dessa:

Gêmeos

Momento de compreender alguns sentimentos e lidar com as emoções que eles desencadeiam. Lembre-se que para sair do estancamento, é preciso agir, mesmo que com calma; olhe para dentro e encontre algumas respostas. Saiba perguntar aquilo que está preparado para ouvir. É necessário fortalecer a própria confiança; alguém pode desafiá-lo.

Virgem

Escolhas já não podem ser adiadas, sejam entre duas pessoas ou duas situações. Lembre-se de organizar as ideias e não se fechar as possibilidades de mudança. Relacionamentos tendem a passar por mudanças inevitáveis, mas que podem ser muito positivas. Evite se martirizar e sentir sozinho; apegue-se aos verdadeiros aliados e converse. As palavras podem ajudar e libertar.

Escorpião

Mesmo com tanta intuição em seu caminho, é possível que alguns sentimentos confusos nublem as ideias. Lembre-se de ter atenção com o que realmente o motiva a viver de forma mais feliz e saudável; alguns hábitos destrutivos devem ficar no passado, principalmente aqueles que envolvem vícios. É tempo de se afastar das angustias para poder entrar em um novo e mais claro caminho.

Sagitário

Momento de muita sensibilidade e de lidar com assuntos do passado que regressam. É importante ouvir a intuição e ficar atento a tudo aquilo que não é revelado para tomar decisões responsáveis. A felicidade e satisfação aumentam quando você se propõe a mudar para deixar a felicidade entrar. Estabilize seu humor e seja mais detalhista. Em épocas mais indecisas, é necessário ter atenção redobrada com as palavras.

