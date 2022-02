Os signos que adoram atitudes ousadas na conquista

Comportamentos mais ousados estão longe de ser vistos como algo ruim para muitas pessoas, inclusive quando se trata de conquista. Por isso, reunimos uma lista com os signos do zodíaco que amam uma ousadia no romance.

Confira quais são estes signos que abraçam aquilo que sai comum no amor:

Escorpião

É verdade que os escorpianos são muito ligados a sensualidade e magnetismo das pessoas, mas seu interesse também é despertado quando alguém se conecta com algo que eles carregam no coração; a ousadia. As personalidades fortes e intensas podem bater de frente com ele que também é assim, mas no fundo, são as que trazem mais emoção. Podem se interessar muito por quem não tem medo de mostrar sua beleza, chamar a atenção e ser direta.

Capricórnio

O capricorniano pode parecer mais sério e tradicional, mas no fundo, ele gosta mesmo é de ser surpreendido. Quando encontra alguém ousado nem sempre conecta rapidamente, mas se percebe que parte deste comportamento está focado em impressioná-lo, irá acabar com o coração fisgado. A sinceridade e força para conseguir o que desejam das outras pessoas sempre é um ponto forte para este signo que também guarda fortalezas dentro dele.

Sagitário

O sagitariano tem uma personalidade livre que se sente atraída quando encontra esta leveza em outra pessoa, ainda mais se ela está acompanhada também de gestos mais ousados. Quem conversa sobre tudo e ri sem medo tende a prender a atenção deste signo. Os detalhes que ele costuma reparar estão muito ligados a quebra da timidez e do gelo.

Peixes

Eles são detalhistas e intuitivos quando o assunto é conquista, mas também valorizam os gestos mais ousados. Quando toma coragem e confiança, este signo adota este comportamento ele também. O pisciano irá entender e admirar quem chama a sua atenção com aquilo que foge do comum; ser ousado fala muito sobre passar por cima dos medos e julgamentos, algo que ele deseja em toda a sua vida.

