Os signos mais afetados no amor em março de 2022

Março de 2022 já está chegando e pode ser um período de muitos desafios, mas também crescimentos para alguns signos que terão a vida amorosa atingida em cheio. Esta fase conta com uma importante Vênus, o planeta do amor, em conjunção com Saturno.

Confira os signos que mais serão afetados no amor em março de 2022:

Sagitário

A comunicação do sagitariano está ativada e ele irá querer expressar o que sente, principalmente nos relacionamentos. É importante lembrar-se de refletir sobre o que tema dizer, principalmente nos momentos de crise, pois a vontade de se impor é grande e pode acabar exagerando um pouco. Aproveite estas energias para construir conexão e respeito com as pessoas que ama.

Ao agir com consciência, é possível evitar conflitos, que podem aumentar quando pensamos no lar. Aprofunde-se e não fique apenas na superfície e impulsos. É possível que muitas coisas sejam esclarecidas neste período e o amor comece a se movimentar de maneira mais consistente a partir de 20 de marco. Paciência e empenho!

Capricórnio

Existe uma energia poderosa sendo colocada nas finanças e no mundo material, o que pode deixar o amor de lado em sua vida. É importante saber equilibrar as coisas e não deixar de se importar com valores importantes que envolvem afeto, compreensão e intimidade. Foque em se abrir para as relações e ter uma comunicação mais amorosa; não será difícil e o universo ajudará, mas é preciso dedicação.

Para muitos capricornianos, este mês também colocará os perdoes em foco e a necessidade de seguir em frente deixando algumas bagagens, mesmo que pequenas, para trás. Lembre-se que existem curas sendo motivadas e isso nunca é fácil; mantenha-se aberto para enfrentar as consequências, aprendizagens e finalizações. É hora de deixar o apego partir!

Confira mais: Os detalhes que não passam despercebidos no flerte de cada signo do zodíaco

Aquário

A força para assumir as rédeas da própria vida aumenta e é possível que você foque mais em si do que nunca! Tente usar isso sem egoísmo e não deixe de nutrir os relacionamentos ou parcerias da sua vida, pois pode ser bem sofrido. Todas as relações, sejam no trabalho, amizade, família ou amor romântico, precisam de trocas.

Por mais que a vontade de gastar energia com os objetivos e aumentando a renda assuma a frente, é mais sábio buscar a alegria e realização também junto aos seus aliados. Tenha atenção com quem merece e saiba lidar com os momentos em que o amor está longe de ser uma prioridade, pois mesmo assim ele continua sendo importante de alguma forma!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!