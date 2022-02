1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Cada signo do zodíaco costuma flertar de uma forma e isso faz com que eles foquem em alguns gestos especiais.

Confira os detalhes que não passam despercebidos no flerte de cada signo do zodíaco:

Áries

Muitos não imaginam, mas o ariano presta atenção na forma que a outra pessoa se comporta e no quanto ela demonstra interesse intencionalmente; quem se faz de indiferente pode deixar uma impressão ruim.

Touro

O taurino é muito detalhista, tanto com a aparência como também com a personalidade da outra pessoa. Ele observa quem seduz com gestos e aproximações.

Gêmeos

O geminiano é muito atento ao que a outra pessoa diz e quer expressar. Ele gosta de trocas de palavras e simpatia que se conectam ou geram curiosidade.

Câncer

O canceriano é do tipo que fica atento para tudo o que o outro diz ou prefere não revelar, por isso é bom ouvinte e observador. Na aparência, nenhum detalhe passa despercebido.

Leão

O leonino sempre terá um foco especial no estilo e em como essa pessoa se apresenta ao mundo. A gentileza também é algo que chama a sua atenção.

Virgem

O virginiano está em todos os pequenos detalhes, mas a inteligência e sinceridade tornam-se um grande foto. Ele quer mais e mais de quem vai se mostrando com sutileza e simpatia.

Libra

O libriano faz parte dos signos que rapidamente tentam decifrar a personalidade do outro, absorvendo o que eles gostam e como gostam de se divertir.

Escorpião

O escorpiano é de muito contato físico e visual, mas o que desperta seu interesse é o mistério. Quem revela a personalidade sem medo, mas também mostra que reserva algumas coisas só para os mais próximos, prenderá sua atenção.

Sagitário

O sagitariano será atento a tudo o que o outro faz e diz, desde gestos mais simples, até a coragem para contar as histórias da sua vida.

Capricórnio

O capricorniano gosta de quem dá boa impressão e tem um ar que o diferencia; não tema mostrar as diferenças, pois ele pode achar elas um charme.

Aquário

O aquariano estará sempre muito atento ao estilo e espontaneidade de alguém. Quem tem a energia leve e livre para se expressar, sempre prende seu olhar.

Peixes

O pisciano é muito atento à beleza interna e como estas pessoas se relacionam com as outras ao redor. A empatia e conexão contam muito para ele.

