Exercícios físicos: dicas potentes contra a celulite que você pode fazer em casa

Embora as celulites não sejam incomuns, além de cosméticos e procedimentos com profissionais, existem exercícios físicos que podem ajudar a reduzi-las. E, dentre as principais vantagens deste tema estão alguns que podem ser feitos em casa. Quer saber mais?

Caso tenha ficado interessado, queremos convidá-lo a conferir a seguir algumas dicas compartilhadas pelo portal Nueva Mujer e que têm foco em especial nas celulites das nádegas.

Comece ativando a circulação das pernas

Para realizar este exercício, você deve ficar em pé com as pernas ligeiramente afastadas. Em seguida, levante um pouco a perna sem dobrar o joelho e depois faça os movimentos do tornozelo.

Importante: os movimentos devem ter a seguinte direção: de cima para baixo, em círculos à direita e à esquerda.

Exercícios de agachamento com pulos

Devido ao grande esforço exigido para realizar este exercício, ele pode ajudar bastante a fortalecer as pernas.

Para realizá-lo, basta adotar a posição habitual, ficar em linha reta mantendo as pernas ligeiramente afastadas uma das outras.

Quando for executar esta dica, você deve dar um grande salto, o mais alto que puder, desta forma as coxas sentirão uma pressão incrível e vigorosa. É necessário que faça 4 séries com 10 repetições cada.

Se exercite nas escadas

Nem sempre as escadas precisam ser um problema, não é mesmo? Principalmente falando deste exercício.

Segundo informações da Nueva Mujer, subir escadas fortalece suas panturrilhas, glúteos e coxas, além de melhorar a sua capacidade pulmonar.

Vamos para um exercício de agachamento intenso?

Para executar este último exercício, você deve acrescentar algum peso extra para sentir uma maior pressão nos músculos e tornar o treino mais eficiente.

Caso não tenha um halter em casa, você pode encher duas garrafas plásticas com areia, você terá halteres caseiros perfeitos, portanto, não há gastos desnecessários.

Por fim, com esses halteres, você não apenas adiciona peso à parte superior do corpo, mas também poderá exercitar os braços de maneira simultânea.