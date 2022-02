Descubra o pet ideal de cada signo!

Os animais de estimação são companhias sempre muito bem-vindas. Por conta das suas particularidades, algumas pessoas se identificam mais com uma espécie ou raças de pet que com outras.

Por isso, que tal fazer uma brincadeira e saber qual pet combina mais com você de acordo com o seu signo? Caso você não tenha esse animal, pode ser até uma indicação de um novo companheiro! Confira a lista a seguir retirada do site especializado em signos, João Bidu.

Áries

Arianos são conhecidos pela sua agitação e mesmo com seu tamanho, os hamsters são conhecidos justamente por isso. Basta uma rodinha para ele girar por horas e horas. Se você experimentar soltar eles pela casa então, a loucura é certeira, assim como as pessoas que pertencem ao signo de áries.

Touro

Touro começa com T de teimosia, e é essa uma das características principais do signo. Porém, para que eles possam ‘mandar’, é necessário um animal que saiba obedecer, por isso, um cachorro labrador seria a escolha perfeita, pois eles são carinhos, inteligentes e, caso você o ensine, vai aprender todos os comandos.

Gêmeos

Muito comunicativos, eles precisam de alguma companhia para pode conversar durante várias horas do dia. Na falta de outro ser humano, vai um papagaio mesmo. Mas é capaz do próprio bicho cansar de tanto assunto...

Câncer

Assim como os cancerianos, os coelhos são fofos e carinhosos. Só tome cuidado para que na hora de abraçar seu bichinho ele não sufoque!

Leão

A indicação poderia ser óbvia, mas considerando que o leão é o rei da selva, dois ‘seres’ imponentes no mesmo recinto não iria dar muito certo (e também porque não é possível criar um leão como animal de estimação). Então, descendo um pouco mais a família de felinos, a escolha ideal seria um gato.

Virgem

Para um signo que busca perfeição, arrumação e limpeza, nada mais justo do que um bichinho que vive na água: o peixe. Com certeza com banhos você não precisa se preocupar, mas a limpeza do aquário deve ser feita sempre, o que não vai ser nenhum problema para os virginianos.

LEIA TAMBÉM: Mora em apartamento? Saiba quantos animais de estimação você pode ter

Libra

A indicação para esse signo também é um cachorrinho, só que nesse caso um vira-lata. Para o signo que tem a balança e a justiça como símbolo, nada mais justo do que adotar uma raça que muitas vezes não é preterida por quem adota um cãozinho, não é mesmo?

Escorpião

Esse signo adora festejar, por isso, uma chinchila seria ideal, já que o animal troca o dia pela noite. Assim ambos estarão no mesmo ritmo.

Sagitário

São aventureiros, por isso, criar uma cobra seria uma verdadeira aventura. Mas saiba que existem diversas regras para poder criar o animal exótico em cativeiro. Caso se sinta tentado, pesquise bem antes de embarcar em mais essa aventura.

Capricórnio

Uma das raças de cães mais companheiras e fiéis é o yorkshire, por isso seria a escolha perfeita para as pessoas de capricórnio, conhecidas justamente pela fidelidade.

Aquário

Mais um signo que o gato seria uma escolha ideal pois, assim como os felinos, aquarianos não gostam de receber ordens e têm o espírito livre.

Peixes

Piscianos vivem no mundo da lua, o que pode ser um ‘problema’ caso alguém desse signo queira criar um animal. A não ser que o bicho escolhido seja uma tartaruga. Muito pacientes, com certeza elas não irão resmungar pela sua falta de atenção. Mas atenção! Também é preciso autorização para criar esse animal.

LEIA MAIS:

Gato toma banho? Descubra no texto

As raças de cães que NÃO GOSTAM DE CARINHO