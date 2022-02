Como aliviar o sintoma de olho seco após trabalhar na frente do computador? Imagem: Pexels

Os efeitos das muitas horas conectadas em aparelhos eletrônicos como o computador e o celular começaram a fazer efeito e apresentar consequências maiores, principalmente nas vistas. Você não percebe, mas atividades que requerem muita concentração faz com que você diminua o número de piscadas e isso pode ser prejudicial à saúde dos olhos, pois é a partir das piscadas que às vistas se hidratam.

Os dados obtidos pela University of Iowa Hospitals & Clinics ou Hospital das Clínicas da Universidade de Iowa mostram que as pessoas piscam cerca de 66% menos enquanto usam um computador e o uso do eletrônico aumentou durante a pandemia, devido ao home-office.

Síndrome do olho seco

O fato de piscar menos pode levar ao esgotamento da visão, conhecido também como síndrome do olho seco ou fadiga ocular. Alguns sintomas associado às muitas horas de exposição à tela são dores de cabeça, visão turva, cansaço visual, dor no pescoço e ombros e olhos secos.

Regra 20-20-20

Para descansar os olhos, existe um método chamado 20-20-20. Ele consiste em fazer pausas a cada 20 minutos e observar por 20 segundos algum objeto que esteja pelo a pelo menos 6 metros de distância de onde você está.

Caso você não consiga medir a distância, uma dica é abrir aa janela e olhar para uma árvore longe caso more em apartamento, ou observar qualquer objeto distante que exija esforço para você focar.

É importante manter o olho fixado no objeto por 20 segundos para que os globos oculares relaxem completamente. Veja a seguir outras dicas de descanso retiradas do site Meganotícias:

Sente-se a pelo menos 60 centímetros da tela;

Mantenha-se hidratado;

Defina um alarme que o lembre de seguir a regra 20-20-20;

Utilize lubrificantes que funcionam como lágrimas artificiais;

Por mais simples que seja, não se esqueça de piscar;

Usa um filtro de luz azul e controle o brilho do computador e celular;

Mantenha suas telas limpas.

