WhatsApp: Este é o truque que vai te ajudar a descobrir como evitar arquivos indesejados no seu celular Foto ilustrativa - Unsplash

Você já passou por uma situação na qual foi revisar a galeria do seu celular e encontrou uma lista gigante de arquivos do WhatsApp? Se a resposta é sim, o que acha de aprender um truque para evitar arquivos desnecessários e liberar a memória do seu dispositivo?

Caso tenha ficado curioso, te convidamos a conferir a seguir um passo a passo super fácil de aplicar e que se divide em duas etapas.

Primeira etapa: Desabilitando o download automático de arquivos

Para este truque, você deve seguir estes passos:

· Na tela inicial do seu app, clique nos três pontos do canto superior direito;

· Em seguida, marque a opção “configurações”;

· Já na próxima tela, selecione a alternativa “Dados e armazenamento”;

· Por fim, neste passo, você verá a opção de download automático dividido em três partes. Então, basta clicar em cada uma e desmarcar todas as opções.

Segunda etapa: Desative o armazenamento de arquivos no seu celular

Neste caso em específico, você deve fazer duas ações no app:

1ª Configuração geral:

· No seu aplicativo, clique nos três pontinhos e em seguida em “configurações”;

· Em seguida, marque a alternativa de “Bate-papo” e desative a visibilidade dos arquivos de mídia.

2ª Faça o procedimento em grupos:

· Acesse o grupo ao qual deseja desativar o armazenamento e clique nos três pontos;

· Em seguida seleciona a opção “ver informações do grupo”;

· Logo após, marque a opção de visibilidade de arquivos multimídia e clique em “não”.

Importante: os procedimentos desta segunda etapa só funcionam para arquivos futuros.

