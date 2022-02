Mais uma semana começa de fevereiro de 2022 com energias reveladoras que podem influenciar a percepção de alguns signos do zodíaco. Para eles, é um momento de acessar respostas importantes e se conectar com o sexto sentido de forma muito poderosa.

Confira os signos que podem ter intuições importantes nos próximos dias:

Áries

Existe uma clareza abrindo espaço em sua vida! Mensagens ou pessoa com palavras importantes irão chamar a sua atenção. A sensação de estar no passado e no futuro. Sonhos também podem trazer respostas. Muitos conseguem trazer a verdade para a luz e descobrir algo que buscavam. Avalie tudo o que chega!

Câncer

A sensibilidade aumenta e revelações podem chegar principalmente quando se trata de sonhos. Alguns sinais em lugares como redes sociais e conversas também chamam a sua atenção. Imagem ou foto. Lembre-se de não se fechar para os conselhos ou aquilo que os outros dizem. Existe mais esclarecimento na vida amorosa.

Leão

A intuição tende a chegar com tudo, principalmente com os assuntos mais sérios da sua vida. Tenha consciência para se abrir a conciliações e decisões mais sábias. Rivais que estavam ocultos tendem a ser descobertos; lembre-se de saber colocar limites e que algumas vezes é preciso se afastar. Maior responsabilidade com a saúde e espiritualidade.

Libra

A percepção está a mil! Você terá um olhar ainda mais aberto para tudo o que acontece ou quem está ao seu redor; permita que a intuição o ajude a tirar conclusões, mas tenha cautela; algumas coisas devem ser guardadas para você e é melhor ter cuidado com a língua! Uma fase ruim termina de vez. Permita vibrar na sorte e ser quem toma as rédeas da sua vida. Corte correntes!

Capricórnio

Foque em você e dê um tempo para poder acessar o equilíbrio; a intuição se manifestará ainda mais forte. Sonhos e experiências mediúnicas podem chegar, por isso prepare-se para lidar com elas. Tudo isso o ajudará a expandir horizontes e encontrar verdades importantes, inclusive no amor.

