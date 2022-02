Os signos que ficam mais irracionais quando amam

Quando o assunto é amor, cada pessoa reage de uma maneira e alguns podem até se surpreenderem com a maneira que mudam. Pensando nisso, reunimos alguns signos que tendem a ficar mais irracionais do que nunca quando se apaixonam.

Confira quais são estes signos que amam de forma extrema:

Áries

O ariano é sempre um bom competidor e cuida do próprio orgulho, mas pode se tornar bem irracional quando está apaixonado. As emoções fazem com que este signo tenha coragem – e até excesso de confiança – para tomar atitudes arriscadas. Ele toma as rédeas e dificilmente ouve os conselhos dos outros, o que aumenta ainda mais a disposição de entrar de cabeça no sentimento.

Touro

O taurino é cuidadoso ao permitir que o amor entre em sua vida, mas depois que isso acontece, ele pode apostar todas as suas fichas sem refletir com clareza. Isso acontece porque este signo é teimoso e persistente, qualidades que podem sair do controle e o fazem criar suas próprias verdades, que nem sempre são tão próximas da realidade assim.

Câncer

Uma das maiores qualidades deste signo também é o ponto que os tira equilíbrio; ele se dedica extremamente a tudo o que ama. Quanto mais envolvido e apaixonado, mais o canceriano usa o coração. Como a racionalidade vai ficando em segundo plano, ele pode chegar a criar suas conclusões baseadas em ilusões; o que se torna perigoso quando envolve idealizações exageradas e paranoias.

Leão

Assim como os arianos, os leoninos podem ter um excesso de confiança marcante e acreditam que podem controlar tudo para que seus sonhos sejam realizados. Ao criar esta “perfeição” fantasiosa tendem a deixar a lógica de lado, agindo com o coração e a esperança. É difícil, mas quando o orgulho e a confiança são quebradas, ele pode voltar a ser mais racional.

Peixes

O pisciano sempre acredita nos sonhos e sentimentos. Em algumas fases, ele permite-se entregar totalmente as fantasias de amor e pode fechar os olhos para realidades mais difíceis, escapando de qualquer coisa que pode “romper sua bolha”. É importante levar em conta que após algumas decepções, muitos deles tentam não repetir o erro e se tornam até racionais em excesso.

