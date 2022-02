Os signos que fazem o jogo do desapego mesmo quando já amam alguém

Quando o assunto é conquista, cada pessoa tem uma técnica, que pode ir variando de acordo com o pretendente e maturidade também. No entanto, alguns signos do zodíaco costumam usar o “jogo do desapego”, mostrando que ainda são livres e não foram completamente “fisgados”.

Confira o signos que adoram ver os outros investindo mais do que eles na conquista:

Gêmeos

O geminiano pode ser muito empenhado em conquistar e impressionar suas paixões, mas ele também adora o jogo do desapego. Como está constantemente mudando seus focos, isso pode acontecer de forma natural, mas ele também investe no distanciamento como defesa quando sente que não está sendo correspondido como deseja. Muitos deles pensam que mostrando-se livres e desimpedidos, receberão revelações sobre o sentimento do outro.

Leão

O leonino ama mostrar que sabe muito bem o que deseja, especialmente no amor. No entanto, ele também deseja se sentir conquistado e especial; o orgulho fala alto e ele prefere que o outro demonstre os sentimentos. Este signo dará um jeito de mostrar ao outro que não é o único pretendente atrás dele e que ainda não fechou as portas para os outros.

Escorpião

O escorpiano adora todos os tipos de jogos no amor. Ele sabe que é quem marca território e que pode demonstrar emoções intensas mesmo sem querer; por isso, este signo joga entre demonstrações de afeto e sinais de desapego, para que os outros não o tirem da mente. Confundir pretendentes não é um problema para ele, que também não deixa a desconfiança consumi-lo sem que uma atitude seja tomada.

Capricórnio

Ele quer e sabe que consegue – mesmo que isso signifique marcar presença na vida do outro de forma sólida e esquivando um pouco. O capricorniano não se entrega aos sentimentos com intensidade de cara e prefere ir conquistando progressivamente, usando o “jogo do desapego” a seu favor. Ao mesmo tempo em que entrega o melhor de si, mantém uma distância segura para deixar claro que a pessoa precisa mostrar se merece mesmo entrar em seu coração.

