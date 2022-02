Os signos que enxergam a outra face do amor com o portal 22/02/2022

O portal 22/02/2022 abordará as parcerias de forma profunda para todos segundo a numerologia. No entanto, na astrologia, a data é acompanhada por uma Lua intensa em Escorpião e uma Vênus, o planeta do amor, em conjunção com Plutão, trará revelações importantes para alguns signos e seus relacionamentos.

Confira quais são aqueles que enxergarão uma nova face do amor:

Áries

Momento de refletir sobre as trocas que são feitas em seus relacionamentos e o equilíbrio entre elas. Lembre-se que aquilo que é baseado em culpa e remorso precisa encontrar a cura, que está em direções que podem ser dolorosas também. Não esconda mais o que sente e descubra como ter uma conexão verdadeira.

Gêmeos

Muitas verdades ficam mais claras e é possível que você descubra aquilo que é aceitável ou não. Ao estar conectado com o que você é, sente e desejada, a auto aceitação aumenta, mas a busca também se torna mais assertiva para o que você realmente deseja. Lembre-se que todas as pessoas possuem diferenças e traços que se complementam, mas alguns encaixam melhor.

Câncer

O que você sacrificou pelos relacionamentos sempre foi o bastante e agora é hora de buscar momentos de paz, satisfação e viver este sentimento com tranquilidade. Existe uma nova porta se abrindo e é preciso ter coragem para deixar de se convencer que é melhor permanecer na zona de conforto. Se alinhar ao que realmente trará crescimento e felicidade é uma necessidade para retomar o melhor de si mesmo.

Leão

Mudanças chegam com este portal que coloca em foco seus relacionamentos mais longos e próximos. É preciso aprender a equilibrar liberdade e compromisso, ajudando a expandir novos ares e fazer descobertas importantes. Os desafios chegarão e esta é a chance de começar a crescer de maneira mais segura, prospera e independente, mas sem deixar de cultivar o afeto com quem está ao lado.

