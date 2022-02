Os perfumes favoritos dos BBBs

A perfumaria Avon, uma das marcas nacionais mais conhecidas, esteve presente na casa do Big Brother Brasil 22 para celebrar o dia mundial do perfume, ocorrido no último dia 17 de fevereiro. Dentro do confinamento, alguns brothers e sisters logo escolheram os perfumes para chamar de seu. Veja quais são eles.

A fragrância adocicada e floral Surreal Utopia foi escolhida pelas participantes Eslovênia e Jessilane. O perfume é delicado e feminino, ideal para quem ama sonhar. Sua composição mistura cassis, com a encantadora essência da jasmim e o esplendor da baunilha.

A fragrância escolhida por Eslovênia e Jessilane foi a Surreal Utopia. Imagem: reprodução

O brother Pedro Scooby optou pelo perfume Black Essential. Foi a escolha perfeita para o surfista, já que o perfume é uma boa pedida para quem tem o espírito aventureiro, que busca sensações de ousadia e sedução. O aroma combina o apimentado do cosmofruit com o sedutor couro saffiano e o irresistível vetiver.

Outra fragrância que fez sucesso na casa foi a linha Attraction Desire, com uma versão feminina e outra masculina, que se conversam e potencializam quando utilizadas ao mesmo tempo, perfeita para um casal que deseja chamar atenção.

Linha Attraction Desire chamou a atenção de Paulo André, Douglas Silva e Lina. Imagem: reprodução

Os acordes dessa linha são compartilhados, sendo composta por cereja negra e âmbar, resultando em uma composição intensa, adocicada e amadeirada. Aroma perfeito não apenas para os participantes, mas para todas as pessoas que buscam surpreender os sentidos com paixão e sedução. A versão Attraction Desire for Him foi a escolha de Paulo André e Douglas Silva. Já a participante Lina escolheu o Attraction Desire for Her.

