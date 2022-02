O envio de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp se tornou algo totalmente popular. E são muitas as opções: são mais de 1.700 incluídos no app.

Um dos queridinhos, é o emoji de pêssego. No entanto, você sabe qual é o significado ‘oculto’ desse ícone no aplicativo de mensagens?

O significado ‘oculto’ do emoji de pêssego no aplicativo WhatsApp

O emoji representa uma fruta bastante popular, mas ganhou outra conotação no aplicativo, como detalhado pelo site Canaltech.

A figurinha possui um formato característico que lembra um coração, mas passou a ser associado ao traseiro das pessoas, especificamente das nádegas.

Crédito (Reprodução)

Outro emoji com conotação dupla no app é a berinjela, que está associada ao órgão sexual, usada para conversas mais adultas, devido ao seu formato fálico.

WhatsApp faz mudança e libera nova forma de escutar áudio no app

Depois de muita espera, o aplicativo de mensagens também liberou recentemente um novo update com uma importante novidade para os usuários.

Agora é possível reproduzir mensagens de voz e arquivos de áudio fora das conversas de forma simplificada no app de mensagens.

Antes do novo recurso, era necessário ficar na conversa para ouvir a mensagem de voz por completo, o que era limitador.

A grande novidade, que deixa o app mais prático, foi liberada para o sistema operacional iOS, na atualização de número 22.4.75.

Para acessar o novo recurso, é necessário ter a última versão do app de mensagens (Saiba como atualizar neste link).