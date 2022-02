O que significa sonhar com ondas do mar? Foto: Pexels

Sonhar com água pode trazer inúmeros significados. A onda do mar também possui suas próprias explicações. De primeiro momento, esse sonho pode remeter a paz e gratidão, pois o elemento natural está presente de forma bonita e grandiosa. Se mesmo com as ondas você permanece seco, é um sinal que você é uma pessoa cuidadosa.

Mas os significados não param por aí. Veja a seguir aoutras explicações de acordo com o site Abstracta.

Sonhar que é coberto por uma onda

Caso as ondas sejam violentas e ameaçadoras, pode ser que você venha a enfrentar uma situação que deixou de lado ou até mesmo tenha que lidar com alguma pessoa que e você não gosta muito. As ondas grandes aparecem para te lembrar que você não pode ignorar os problemas pois eles podem crescer. Você é capaz de enfrentá-los e assim é a melhor forma de vencer seus desafios.

LEIA TAMBÉM: O que significa sonhar com tubarão?

Sonhar com ondas gigantes

Elas são assustadoras só de olhar, por isso, esse sonho pode significar que o seus problemas e dificuldades estão se amontoando e você está se sentindo literalmente em um mar cheio de ondas, sem esperanças de conseguir respirar. Mas tenha calma pois um dia as ondas cessam, assim como as dificuldades chegam ao fim.

Sonhar com barulho de onda

Quem não gosta de viajar e apreciar o barulho do mar, não é mesmo? Esse som tem o poder de acalmar e relaxar e algumas pessoas colocam o barulho no celular até para conseguir dormir. No sonho, ele representa que você está conectado com o seu íntimo e está com a mentalidade boa para distinguir cada aspecto da sua vida.

LEIA MAIS:

O que significa sonhar com bebê?

O que significa sonhar com estrada de terra?

O que significa sonhar com caco de vidro?