Como saber se meu número foi bloqueado por alguém no WhatsApp? Assim é possível

Um tutorial, disponível no blog oficial do WhatsApp, revela como saber se meu número foi bloqueado por alguém no WhatsApp.

Como detalhado pela página, existem algumas maneiras de saber se seu número foi bloqueado de forma simples.

Primeiramente, se você não vê mais as informações “visto por último” ou “online” na conversa, pode ser um grande indício. Confira outras evidências:

Você não vê atualizações da foto do perfil desse contato.

Você verá um tique ao lado das mensagens enviadas para um contato que bloqueou seu número, mas nunca verá os dois tiques que indicam que a mensagem foi entregue.

Você não consegue fazer chamadas no WhatsApp para esse contato.

Se você notar todos esses indícios em relação a um contato, essa pessoa pode ter bloqueado você, mas existem outras possibilidades.

Como detalhado pelo blog do app de mensagens, essa informação é intencionalmente ambígua para proteger sua privacidade ao bloquear alguém.

“Desse modo, não podemos afirmar se seu número foi bloqueado por um determinado contato”, completou.

Reprodução WABetaInfo

WhatsApp vai liberar alteração que deixará o app de mensagens com cara nova

Para alegria dos usuários, o aplicativo de mensagens WhatsApp deve ficar de cara nova muito em breve.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, o app está habilitando uma nova interface ao fazer chamadas de voz, que mudará a cara do app.

Como é possível ver em uma captura de tela, o WhatsApp redesenhou a interface quando o usuário está em uma chamada em grupo.

Uma reformulação semelhante também está disponível quando usuário faz uma simples chamada de voz, conforme já anunciado em um artigo anterior.

Além disso, o redesenho inclui uma chamada de voz de papel de parede, que ainda não pode ser editada no momento.

Ainda de acordo com as informações, após ajustes finais, a versão final será liberada para todos os usuários. Confira como ficará:

Crédito (Reprodução WABetaInfo)

