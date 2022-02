Como lidar com um ex que não te deixa em paz? Foto: Pexels

Um término de relacionamento que está dando o que falar é o de Kanye West e Kim Kardashian. O casamento terminou já faz um certo tempo, mas o nome de Kanye, ou Ye, como o rapper gosta de ser chamado atualmente, está quase que diariamente bombando nas redes sociais. Mas isso acontece pelo fato do artista ter se mostrado um tanto quanto abusivo, segundo suas atitudes de tentar reconquistá-la de formas um tanto quanto estranhas.

Recentemente, Ye postou fotos e prints atacando o novo namorado de Kim ao mesmo tempo que pede para ela reatar o relacionamento com ele. A Kardashian evita demonstrar qualquer sinal de esperança e permanece em silêncio em relação ao ex.

Não são só as pessoas famosas que estão suscetíveis a isso. Muitas pessoas que estão vendo a repercussão do caso se identificam com a história. É o clássico do ‘ex-pegajoso’, que se recusa a deixar a outra pessoa em paz ou a dar espaço para seguir em frente após um rompimento. Mensagens de texto intermináveis, ligações, bombardeios de amor e grandes declarações vêm com força e rapidez e de forma abusiva. Mas como se livrar deles?

De acordo com a entrevista da coach feminina e psiquiatra, Dra. Lucy Davey, ao Metro Reino Unido (em inglês), em situações como essa o melhor que você deve tentar é manter a cabeça fria. “Você deve permanecer confiante, mas isso pode ser difícil de fazer ao lidar com alguém que está emocionalmente instável. Você pode ter que receber ajuda e suporte adicionais no processo”.

LEIA TAMBÉM: Problemas com o ex: 3 atitudes que você não deve tolerar depois do término

Lidar com términos de maneira saudável é fundamental não apenas para o seu bem-estar, mas também par o ex-parceiro. “Geralmente, haverá emoções em ambos os lados e é muito difícil para qualquer um dos parceiros estabelecer limites que ajudem a tornar as coisas o mais fáceis possíveis”, diz Lucy.

“Se você acha que seu ex não entendeu que vocês terminaram, pode ser bom explicar isso com a companhia de um amigo em comum e deixar claro que a decisão é final. Fazer isso pode dar o fechamento necessário. Reduzir ou minimizar o contato após esse ponto geralmente é uma boa ideia”, explica a doutora.

Por último, é essencial ter uma boa saúde mental para lidar com os términos e frustrações. ‘Verifique se o seu ex tem outras pessoas a quem recorrer durante este período difícil e tem saídas. Isso garante que não haja mais dependência excessiva de você para lidar com as emoções difíceis de um rompimento”, finaliza.

Apesar de tudo, também é importante entender que você não tem culpa pelas frustrações ou esperanças de outras pessoas. Se todos esses conselhos não resultarem em nada, o melhor a se fazer é evitar qualquer tipo de contato, bloquear nas redes sociais e fazer com que outras pessoas não falem de você para ele, ou vice-versa.

LEIA MAIS:

Seu padrão para namorar é muito alto? Descubra aqui

A diferença de idade na relação é um problema?

70% dos adúlteros se sentiriam mais culpados por deixar seus cônjuges do que seguir traindo, diz pesquisa