Como estimular a produção de leite? Veja 6 dicas no texto

O leite materno é indispensável para os recém-nascidos. Ele aumenta a imunidade e reduz o risco de infecções. Além disso, a amamentação é benéfica para a saúde não apenas dos bebês, mas também para as mães. Segundo o ginecologista e obstetra, Doutor Renato de Oliveira, pesquisas apontam que a amamentação pode afastar doenças como câncer nas mamas e nos ovários, diabetes, hipertensão, osteoporose e até Alzheimer.

É comum que as mães de primeira viagem tenham diversas dúvidas sobre o processo de amamentação, principalmente sobre o fluxo do leite. Por isso, a seguir você confere 5 dicas de como estimular a produção de leite materno.

1. Amamente logo após o parto

Renato explica que, nas primeiras horas de vida, o bebê está mais atento, por isso as chances dele querer pegar no seio e amamentar são maiores. Mesmo que a quantidade de leite ainda for reduzida, as tentativas precisam continuar. “Será o processo de sucção que incentivará o aumento da produção”, destaca o médico.

2. Dê leite sempre que o bebê estiver com fome

Para que haja uma maior produção de leite materno, amamentar o bebê sempre que ele estiver com fome é essencial. Segundo Renato, quando acontece a amamentação é liberado hormônios responsáveis pela produção de leite, que substitui aquele que está sendo retirado. “É importante manter a amamentação até mesmo em casos de mastite ou de bico do seio machucado, porque a sucção do bebê também ajuda a tratar essas condições”, aponta.

3. Troque de peito no tempo certo

É importante oferecer os dois seios à criança, respeitando o ritmo da amamentação. interromper a alimentação antes da hora pode fazer com que o organismo entenda que aquele é o tempo necessário para amamentar e a quantidade que restou não é mais necessária. “Além disso, o leite do final da mamada é mais rico em gordura e nutrientes importantes para a criança”, complementa Renato.

4. Se hidrate

A água é essencial em qualquer ocasião e no aleitamento não seria diferente. A produção de leite requer um nível de hidratação muito alto da mãe, por isso, a ingestão diária de 3 a 4 litros de água é essencial para a produção. “É fundamental que se reponha o líquido perdido durante a amamentação para que o corpo seja capaz de produz mais leite”, indica o doutor.

5. Tenha uma alimentação balanceada

Uma dieta equilibrada e com todos os nutrientes é importante para o funcionamento do organismo, logo, para o aleitamento. De acordo com o ginecologista e obstetra, a produção de leite pode ser estimulada com alguns alimentos como alho, aveia, gengibre e alfafa.

6. Descanse sempre que possível

A maternidade não é uma tarefa fácil e pedir para uma mãe de um bebê recém-nascido descansar parece algo impossível. Porém, é importante que haja esses momentos pois o estresse pode influenciar o corpo e a amamentação. “Principalmente durante os primeiros meses, a mulher precisa repousar entre as mamadas, porque o cansaço atrapalha na saída do leite”, finaliza o Dr. Renato de Oliveira

