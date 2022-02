Bullying: 5 atitudes que você deve adotar para proteger seu filho

Principalmente agora que as aulas voltam à rotina presencial, é super importante se atentar aos cuidados com as crianças e no que diz respeito ao bullying. Segundo pesquisas, 7 a cada 10 crianças da América Latina são vítimas deste tipo violência.

E, se você precisa de orientações de como atuar para proteger seu filho, confira a seguir algumas recomendações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile.

Primeiro: é necessário que você ressalte a autoestima das crianças e as conscientize de que são valiosas, com qualidades e as lembre de que nada nem ninguém pode fazê-las acreditar no contrário.

Segundo: é importante estabelecer uma boa comunicação. Pensando nisso, mantenha o contato o mais próximo possível, o que facilitará para que você identifique mudanças de comportamento.

Terceiro: garanta que eles tenham ferramentas para assumir responsavelmente uma atitude de resolução de conflitos.

Quarto: tente criar redes de apoio, por isso é recomendado manter uma relação estável e constante com o ambiente escolar das crianças, desde seus professores até os demais representantes das demais crianças.

Quinta: demonstre aos demais que o seu filho, sobrinho, etc, tem uma rede de apoio uma vez que a maioria dos indivíduos que cometem atos de bullying percebem sua vítima como sozinha, isolada e indefesa.

História da vida real

Foto com último abraço de pai em filho que tirou a própria vida após ser vítima de bullying repercute mundialmente Reprodução - Instagram

Atenção: antes de começar a leitura, queremos alertá-lo que este texto contém relatos e detalhes sobre bullying que podem despertar gatilhos emocionais. Então, se você enfrenta alguma situação do tipo, recomendamos que busque orientação profissional. O Centro de Valorização da Vida (CVV) também está disponível para atendimentos por chat, telefone e e-mail. Saiba mais clicando aqui .

Continuando:

O caso de Drayke Hardman, um garotinho de 12 anos, dos Estados Unidos, viralizou mundialmente com uma foto devido ao seu desfecho. A criança tirou a própria vida após ser vítima reiterada de bullying em sua escola.

Andy Hardman, a irmã do adolescente, foi quem o encontrou. Nesse momento, o pai da criança ainda tentou reanimá-la, porém não teve sucesso. Leia o restante deste caso clicando aqui.