A diferença de idade na relação é um problema?

As pessoas possuem muitas semelhanças, mas também muitas diferenças uma das outras. Na hora do flerte, essas diferenças podem se tornar um problema ou uma solução para conquistar o seu ou sua pretendente. Mas um grande questionamento nas relações atuais é: será que a diferença de idade muito grande é um problema?

Ninguém manda nos sentimentos e muitas vezes, coloca até essa questão como um obstáculo para não se relacionar, mesmo se sentindo atraídas. Por outro lado, existem pessoas que preferem alguém mais velho. Por isso, o massoterapeuta tântrico, João Vitor Heringer, dá algumas dicas para facilitar e melhorar a convivência entre pessoas de diferentes idades.

Respeitar sempre a história do outro

Sendo mais nova ou não, com histórias parecidas ou totalmente diferentes, é importante compreender que cada pessoa passou por experiências de vida, sejam elas positivas ou negativas. Mas uma dica é ser sempre sincero e não fingir algo que você não é só para tirar vantagem. “Uma pessoa que viveu mais do que você e já passou por algumas histórias e amores pode já estar cansada de um padrão específico que pode ser adotado para querer parecer ‘bonzão’, malandro ou fingidor. Não seja essa pessoa”, pontua.

LEIA TAMBÉM: Por que a aparência importa quando namoramos?

Demonstre que é compromissado

Se no caso você estiver se envolvendo com alguém mais velho, um das coisas que pode te afetar é o fato da outra pessoa ser mais estável, financeiramente falando. Por isso, é fundamental demonstrar que você também está trabalhando bastante e lutando pelos seus objetivos. “Se você é um pouco preguiçoso, talvez não haja um interesse mútuo. Admiração, assim como o respeito, é uma coisa que não se compra”, afirma.

Aproveite o momento da melhor forma possível

Em virtude da diferença de idade, talvez as o horário de agendas e compromissos acabem não batendo sempre, por aproveite o momento que passarem juntos da melhor forma possível para que seja construído o respeito e admiração. “A gente consegue aprender muita coisa lembrando do ser humano que está ali por trás daquela capa da idade ou da profissão. Você não está se relacionando com o cargo ou com a idade, você está se relacionando com o ser humano. Qual respeito você tem por ele?”, finaliza.

LEIA MAIS:

Como focar na hora do sexo e não deixar a mente vagar?

Como se proteger de golpes românticos estilo ‘O Golpista do Tinder’?

‘A mãe da minha namorada só nos deixa morar juntos se ela for também’