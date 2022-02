6 benefícios de comer granola no café da manhã

Para um bom aproveitamento do dia, o café da manhã precisa ser reforçado. É ele que vai te dar energia suficiente não somente física, mas também mental. Por isso, incluir alguns alimentos como frutas secas, aveia e outras sementes na alimentação matinal faz com que a dieta seja rica em diversos nutrientes.

Se você não tem o costume de consumir granola no café da manhã, talvez seja o momento de repensar seu café. A granola é uma combinação de nozes, aveia, sementes e frutas secas e acompanhada de leite ou iogurte se transforma em uma refeição não apenas saborosa, mas também com muito valor nutricional.

Outro benefício é que a granola te dá muita energia sem a necessidade de um consumo muito grande de açúcar. Ela pode oferecer fibras, combater o colesterol e outros diversos benefícios.

Qual a quantidade diária recomendada?

De acordo com o FitBit, site em espanhol especializado em vida saudável, uma porção de 1/4 xícara ou 30 gramas de granola é o suficiente pois o produto é altamente calórico e uma pequena dose já o suficiente para fornecer carboidratos, proteínas, fibras e gorduras saudáveis.

Benefícios

Confira os 6 principais benefícios de consumir granola de acordo com o site Meganotícias (espanhol).

Controla os níveis de colesterol

Ela pode equilibrar a glicemia no organismo e causar a saciedade, por isso, é perfeita para quem busca uma dieta com foco em emagrecimento. Ela também pode eliminar o colesterol ruim do corpo devido à aveia presente no alimento, regulando os níveis da substância e os triglicerídeos no sangue de forma natural.

Fornece gorduras saudáveis

O corpo humano precisa de gordura saudável para sobreviver e a granola é uma ótima fonte dessas substâncias. O produto é convertido em energia, o que mantém o corpo ativo. Também pode fornecer ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos poliinsaturados, muito benéficos para as funções cerebrais. Esses ácidos também são responsáveis por reduzir o colesterol, a pressão arterial e até mesmo o diabetes.

Excelente fonte de vitaminas

Outro benefício da granola são suas vitaminas, entre elas tiamina, vitamina E e ácido fólico. Assim como todos os alimentos integrais, ela contém também antioxidantes que protegem o corpo de doenças que danificam as células e trazem doenças.

Fornece fibras e facilita a digestão

Um dos principais benefícios das granolas são as fibras, que possibilitam uma digestão saudável e fácil.

Fonte de minerais

A granola fornece 5 minerais essenciais: magnésio, fósforo, cobre, zinco e selênio. O magnésio estimula a produção de energia e o uso adequado de cálcio nos ossos e, juntamente com o cobre, ajuda a manter o sistema imunológico em perfeito funcionamento. O fósforo regula o equilíbrio ácido-base no corpo, enquanto o selênio regula a formação de tecidos conjuntivos e o desenvolvimento de glóbulos vermelhos.

Defende o sistema nervoso

A granola fortalece o sistema imunológico contra vírus e doenças, por isso é indicado ingerir o alimento em épocas de baixa temperatura. A aveia, como sementes e nozes, por sua vez, tem a propriedade de equilibrar o sistema nervoso, reduzindo alguns distúrbios como ansiedade, nervosismo e estresse.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Suco de laranja antiestresse para começar a semana do melhor jeito possível

⋅ Tomou café e correu para o banheiro? Veja o motivo disso acontecer

⋅ Deliciosa receita de pão de queijo mineiro para fazer em casa facilmente