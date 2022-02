Tomou café e correu para o banheiro? Veja o motivo disso acontecer

Quem nunca iniciou o dia com uma boa xícara de café e automaticamente sentiu vontade de utilizar o banheiro? Saiba que isso é mais comum do que você imagina. Mas por qual motivo isso acontece? Será que é saudável?

Infelizmente, de acordo com a entrevista do gastroenterologista Kyle Staller à revista Health (em inglês), não existe um estudo concreto para esse ‘fenômeno’. “Nós não entendemos completamente o mecanismo, e há apenas alguns estudos que analisaram isso”, diz o médico.

Qual a melhor explicação?

O portal Meganotícias explica que o motivo mais plausível é que alguns compostos encontrados no café podem fazer com que o estômago e o cólon sejam estimulados e contraídos, ajudando no processo de evacuação. Essas contrações não são aquelas que causam dor no estômago, mas sim o peristaltismo, que são contrações e relaxamento involuntário do sistema digestivo que faz as fezes se mover como se fosse uma onda.

O café então teria o efeito de acelerar a velocidade dessas contrações “apenas quatro minutos depois de tomar café”, diz o doutor Staller. O problema é que, segundo ele, nesse tempo a bebida ainda não chegou no seu cólon para que tenha feito tal efeito, por isso os estudos ainda são inconclusíveis.

Caso você não tenha síndrome do intestino irritável ou está sofrendo de diarreia, não há nenhum grande problema com esse estímulo. Na verdade, isso pode até ajudar a regular o intestino, caso você tenha problemas em evacuar, acrescenta o gastroenterologista Dr. Ashkan Farhadi.

Alimentos laxantes que estimulam o intestino

Segundo o site Tua Saúde, alguns alimentos podem ser responsáveis diretamente por soltar o intestino. Veja uma lista com 10 deles:

1. Mamão;

2. Aveia;

3. Iogurte natural;

4. Ameixa;

5. Laranja;

6. Abóbora;

7. Sementes;

8. Vegetais folhosos;

9. Leguminosas;

10. Cereais integrais.

ATENÇÃO!

Caso você tenha sintomas muito fortes relacionados a problemas estômago, busque por um especialista e nunca utilize medicamentos sem a prescrição de um médico.

