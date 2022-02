Os signos que precisam ser menos duros

Mais uma semana de fevereiro de 2022 comece e trará a transformação para muitos signos do zodíaco. Durante os próximos dias, é importante que alguns tenham atenção com a própria dureza e descubram como não deixá-la influenciar negativamente.

Confira quais são estes signos do zodíaco:

Áries

Existe a necessidade de olhar para as outras pessoas com mais empatia, principalmente em assuntos delicados ou com quem é próximo. Afaste-se para refletir melhor se for necessário, pois novas responsabilidades devem chegar. Existem contatos importantes acontecendo com seu mundo interior; ouça.

Touro

Este é o momento de aceitar a sensibilidade com calma e maturidade. Para ser fiel a si mesmo não é necessário se fechar e afastar asa pessoas. Quem olha ao redor pode reconhecer os outros de verdade e criar a confiança com sabedoria. Lembre-se que se vive em conjunto e levar em conta apenas suas ideias e ideais, é uma maneira pouco inteligente de construir seu caminho. Responsabilidades importantes podem começar a tomar forma, prepare-se!

Câncer

Você pode se tornar duro quando permite que o passado estagne suas ideias e sentimentos. Existe um mundo inteiro a ser descoberto, mas isso só pode acontecer na vida de quem se abre e tem coragem de acessar novas aprendizagens com o olhar de uma criança. Não se apegue tanto as bagagens que tornam o caminho pesado; é hora de permitir a mudança.

Libra

Evite permanecer atado ao passado e as energias negativas que trouxeram má sorte. Seja mais flexível para se libertar de obsessões, rancores e atitudes pessimistas que impedem a felicidade verdadeira. Centre-se nas suas metas, mas saiba que os caminhos estão em constante evolução e tudo pode mudar, inclusive surpreendendo positivamente. O equilíbrio deve estar a frente sempre!

Capricórnio

A sensibilidade toma conta e é preciso aceitá-la. Este é um momento de aprender a lidar com as emoções mais afloradas e reestabelecer o equilíbrio. A intuição e o poder pessoal irão aumentar, mas não sem antes você permitir acessar questões profundas internamente. Busque a própria segurança com mente e coração.

