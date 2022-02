NASA: Telescópio James Webb publica nova imagem espetacular; confira aqui

Com uma programação cada vez mais aprimorada, o Telescópio James Webb, que está em órbita, possibilita novas observações para a NASA. Desta vez, foi compartilhada uma nova imagem da estrela HD 84406.

Segundo esclarece o portal FayerWayer, a estrela é capturada por cada um dos 18 espelhos do telescópio, o que demonstra uma evolução ao mosaico mostrado inicialmente.

Telescópio James Webb da NASA publica nova imagem espetacular Reprodução - NASA

A nova matriz de imagens agora é perceptível com mais clareza e espera-se que fique melhor com o passar do tempo e com o alinhamento do espelho evoluindo.

Como funciona o alinhamento dos espelhos do telescópio da NASA?

Em seu primeiro estágio, a equipe de engenharia moveu os segmentos do espelho primário para organizar os pontos de luz das estrelas em uma matriz de imagens hexagonal.

Já na segunda fase, que foi apelidada de segmentos, a NASA explica que o objetivo é que o time corrija os erros de posicionamento, atualizando o alinhamento do espelho secundário, para que cada ponto individual da luz das estrelas fique mais focado.

Telescópio James Webb da NASA publica nova imagem espetacular Reprodução - NASA

A terceira fase, empilhamento de imagens, trará todos os 18 pontos de luz uns sobre os outros.

O cientista de sistemas e gerente do Telescope Branch no Space Telescope Science Institute, Matthew Lallo, foi o responsável por elaborar o processo.

Telescópio James Webb da NASA publica nova imagem espetacular Reprodução - NASA

“Nós orientamos os pontos de segmento neste conjunto para que eles tenham as mesmas localizações relativas que os espelhos físicos. [...] Durante o alinhamento global e o empilhamento de imagens, esse layout familiar oferece à equipe de frente de onda uma maneira intuitiva e natural de visualizar as alterações nos pontos do segmento no contexto de todo o espelho primário. [...] Agora podemos ver como o espelho primário se forma lentamente em sua forma precisa e prevista!”

Importância do Telescópio James Webb para a ciência espacial

Lançado pela NASA em 25 de dezembro, seu objetivo é detectar a luz das primeiras estrelas e galáxias em processo de formação, a população de estrelas de galáxias próximas e estrelas jovens na Via Láctea, além de objetos no Cinturão de Kuiper.

Atualmente, o telescópio está localizado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no segundo ponto de Lagrange Sol-Terra, conhecido como L2.

Para o verão de 2022, espera-se que as imagens capturadas sejam mais claras e detalhadas.