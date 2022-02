Instagram: Este é o passo a passo de como criar um avatar estiloso em sua conta

Você sabia que o Instagram já disponibilizou para alguns usuários a função de criar um avatar? Desde que o Facebook anunciou a mudança de seu nome para Meta, diversas funções têm sido implementadas e colocadas à disposição de internautas para teste.

E, se você quer saber mais, aprender o passo a passo e ver se esta opção já está disponível, confira a seguir mais detalhes que são compartilhados pelo portal FayerWayer.

Como criar um avatar em seu Instagram?

Para conferir os detalhes desta função, basta seguir estas orientações:

Primeiro, abra sua conta do Instagram e clique em “configuração” ;

; Feito isso, marque a alternativa “Conta” ;

; Então, caso se encontre habilitada, basta acessar a opção que diz “avatares” .

. Por fim, você deverá criar a sua versão virtual, utilizando os recursos visuais disponíveis no aplicativo.

Sobre os avatares

Vale explicar que além de não estar habilitada para todos os usuários, a Meta não esclareceu ainda qual de fato será a finalidade dos avatares. Segundo o FayerWayer, acredita-se que além da possibilidade de acompanhar stories, os avatares também podem ser implementados ao WhatsApp e serem utilizados como stickers, uma vez que o aplicativo faz parte do time Meta.

Mas não se preocupe, acompanhe nossa página pois traremos atualizações assim que estiverem disponíveis, combinado?

