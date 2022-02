Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 25 de fevereiro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar a vida de todos os signos do zodíaco. Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões especiais!

Confira tudo o que pode rolar de 21 a 25 de fevereiro de 2022:

Áries

Para a última semana de fevereiro, a energia do seu signo será renovada em todos os sentidos e você deve permanecer com o pensamento positivo para que tudo seja a seu favor.

Uma semana de grandes realizações pessoais está chegando e você finalmente decide ser feliz com seu parceiro. Relacionamento estável.

Faça questão de ser mais saudável e comer bem. Tenha mais empatia com as pessoas ao seu redor.

Realizações no trabalho e uma mudança positiva economicamente; não desperdice a chance. O ariano solteiro terá uma maior compatibilidade com Capricórnio, Virgem e Peixes. Seus números da sorte: 27 e 18. Sua cor de abundância é o vermelho.

Touro

Sua energia pode ser desgastada por assuntos complicados. Evite dívidas e mudanças de emprego até depois de 27 de fevereiro, quando as energias se alinham melhor.

Nesta segunda-feira, limpe as energias e não fique pensando em coisas negativas. Afasta-se daquilo que é denso.

Não tenha pressa para se casar ou ter um relacionamento, procure conhecer bem seu parceiro primeiro e depois planeje um futuro. Atraia o sucesso com boas atitudes.

Sua compatibilidade no amor será maior com os signos de Aquário, Libra e Câncer. Cuide das dores nas costas e no pescoço; diminua o estresse e relaxe. Você terá sorte com os números: 04 e 59. Sua cor para atrair mais paz é o branco.

Gêmeos

Esta semana é de muita energia financeira e sorte. Os projetos saem todos muito bem e você consegue alcançar objetivos. Apenas proteja-se das energias negativas.

Evite brigar com seu parceiro e guardar rancor, lembre-se que seu signo é muito drástico e muda constantemente; olhe para o outro com mais tranquilidade e compreensão. Um negócio irá ajudar a pagar as dívidas do passado.

Os geminianos se separando chegam a um acordo e assuntos legais são resolvidos positivamente. Cuide de dores de cabeça ou enxaquecas. Seus signos compatíveis no amor são Áries, Libra e Capricórnio.

Expresse sua verdade e defenda seus ideais para que sua criatividade brilhe; nunca deixe de ser autêntico. Você terá sorte com os números 07 e 18. Tente usar mais a cor azul para ater segurança e abundancia.

Câncer

Você terá uma semana de muitas mudanças de pensamentos e sentimentos mistos. É provável que esteja muito mais sentimental, por isso tome as decisões com consciência.

Se você perceber que seu parceiro não o apoia, é melhor refletir melhor sobre o seu caminho a dois. Vale a pena?

Transforme seus pensamentos em positividade. Você terá reuniões de trabalho e ficará por dentro de todas as mudanças. Um aumento pode chegar.

A sorte será maior com os números: 09 e 13; tente complementá-los com sua data de nascimento para personalizar a sorte. Tenha mais comunicação com o divino e fé. Não é uma boa hora para cirurgias.

Leão

Uma semana de decisões importantes está chegando, principalmente no local de trabalho. Não se deixe levar por seus impulsos e procure sempre melhor.

Seu signo está passando por uma fase de crescimento econômico e pode iniciar um negócio. Trate a ansiedade e os problemas hormonais.

Um amor do signo de Aquário ou Câncer deseja voltar na sua vida. Chegue a uma conclusão após o diálogo. Novas pessoas na vida dos solteiros.

A sorte chega até você com os números: 05 e 49. Verifique suas contas e pagamentos; não deixe para última hora. Você é convidado para um evento importante que o ajudará a crescer profissionalmente.

Você planeja uma viagem ou compra a passagem. Novos caminhos também chegam nos estudos. O vermelho aumenta o poder de atração.

Virgem

Esta semana é de boa sorte no trabalho. Você recebe uma proposta que será muito importante os negócios e começa a crescer em todos os sentidos. As energias do dinheiro estarão a seu favor, mas seja mais discreto em tudo que fizer para não atrair a inveja.

No amor você continuará sozinho por um tempo, mas não tenha pressa; o melhor chegará. Um convite muito legal será feito. Você recebe uma ligação ou advertência no trabalho; concentre-se mais.

A sorte chega até você com os números: 07 e 69. O carisma e a gentileza para ajudar os outros o enchem de energias positivas. O azul ajudará a atrair as boas energias.

Libra

Semana de muitas pressões no trabalho. Você passará por energias turbulentas, então tente não tomar decisões importantes e não mudar de emprego neste momento.

Tenha atitudes para se proteger. Você paga as mensalidades e investe no estudo. Um amor de Aquário ou Áries fala em ter um relacionamento sério. Se não chegou ainda, chegará.

Um amor do passado o procura e deseja voltar. Lembre-se que é melhor deixar o que aconteceu para trás e seguir em frente. Você saberá de uma gravidez.

Cuidado com problemas renais e infecção do trato urinário; atenção com sintomas. Seus números da sorte serão 26 e 40. Tente controlar seu caráter difícil e impulsivo, pois isso só lhe causa problemas com as pessoas que te amam. Sua cor é o amarelo.

Escorpião

Você terá reuniões de trabalho para desenvolver um novo projeto, mas tome cuidado com as más energias dos seus colegas. Tente ser discreto em seus assuntos para não despertar inveja.

Cuide de problemas com os ossos. Você compra passagens e viaja. Você recebe um reconhecimento que não esperava.

Seu signo é muito sarcástico e isso às vezes faz com que você tenha problemas com as pessoas que mais ama, então se acalme antes de falar.

Um amor do signo de Peixes ou Gêmeos está procurando por você e deseja ter algo mais sério. Você terá sorte com os números 28 e 17; use mais vermelho e amarelo para atrair abundância.

Você recebe um convite para trabalhar; seu signo é um bom líder devido à sua autoconfiança, o que significa que sempre alcança seus objetivos. Acredite no seu potencial.

Sagitário

Semana para finalizar seus planos e realizar tudo no trabalho. Concentre-se para que tudo ocorra a seu favor. Evite cair no excesso de confiança e tente não se deixar levar por más influencias, por mais que elas pareçam amigos.

Será uma semana de viagem e progresso na vida pessoal. Volte a estudar. Seu ponto fraco serão seus nervos e músculos; evite fazer esforços excessivos e fique mais tranquilo.

Lembre-se de dormir melhor, pois o contrário pode complicar seu cotidiano. No amor, você continuará tão estável com seu parceiro. Os solteiros continuarão conquistando muitas pessoas. Seus números da sorte serão 4 e 39. Sua cor da sorte é o laranja.

Capricórnio

São dias cheios de boas notícias relacionadas ao trabalho e novos projetos; apenas mantenha a boca fechada para não atrair a inveja ou pessoas falsas.

Você está crescendo constantemente, principalmente na vida profissional. Não se deixe abater por problemas de relacionamento, tente chegar a um acordo e, se não conseguir, é melhor se dar um tempo. Ame você primeiro.

Cuide das dores nas costas e no pescoço causadas pelo estresse; inicie uma rotina de exercícios. Você terá sorte com os números 1 e 30. Você planeja viajar em março com seus amigos.

Evite o descontrole do seu temperamento impulsivo para não fracassar nos negócios; então tente controlar isso. Um amor pelo signo de Áries, Gêmeos ou Libra chega para ficar.

Aquário

Semana de dar continuidade aos seus objetivos de vida. Seu signo tem a força para se adiantar e finalizar qualquer projeto. Às vezes seu signo é muito impulsivo e controlador com o parceiro; controle seu temperamento e aprenda que cada um tem seu espaço para ser feliz.

Você terá sorte com os números 33 e 29 e a cor vermelha; então tente usá-lo mais. Você receberá o dinheiro de dividas ou pagamentos.

Um novo amor do signo de Áries ou Escorpião pode chegar em sua vida e será muito compatível com você. Lembre-se de que você precisa levar novos relacionamentos mais devagar para não sobrecarregar a pessoa.

Amigos se aproximam. Tenha mais comunicação com a espiritualidade e fé. É hora de amadurecer e assumir a responsabilidade pela sua vida pessoal; não tenha medo dos compromissos.

Peixes

Semana de comemorar e aproveitar as boas energias ao seu redor; tudo se renova. Você terá sentimentos contraditórios por um amor do passado; deixe as coisas fluírem e que o mesmo destino tome as rédeas.

Haverá uma revisão ou mudança de trabalho, então coloque tudo em ordem. Você faz pagamentos. Uma oportunidade de negócio chega e as chances são promissoras.

Não procure problemas onde não existem, principalmente no trabalho; acalme-se e deixe tudo fluir. Você terá sorte com os números 8 e 23. Preste mais atenção a quem ama, principalmente durante doenças. No amor você permanece estável. Sua melhor cor é o azul.

