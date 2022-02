Estes são os melhores perfumes cítricos

Cada rotina requer uma fragrância especial. Existem aqueles perfumes fortes, poderosos, que geralmente são perfeitos para à noite. Existem também os aromas gourmand ou doces, utilizados em dias frios. E para os dias quentes? Quais seriam as fragrâncias ideais?

Essa dúvida vai ser sanada na lista a seguir. Mas antes de escolher uma dessas fragrâncias para chamar de sua, é importante entender que uma das principais características do perfume cítrico é a essência de bergamota, um aroma que agrada qualquer gênero.

Além disso, uma ótima vantagem é que os perfumes cítricos transitam muito bem entre o dia e a noite. Agora sim! Confira os 4 melhores perfumes cítricos segundo o blog Sieno.

Light Blue Feminino (Dolce & Gabbana)

Diferentemente da categoria eau de parfum, os cítricos são bem menos intensos e possuem uma fixação média entre 4 e 6 horas. E o Light Blue é um exemplo clássico dessa fragrância. Classificado como um floral frutado, possui maçã, cedro, câmpanula e limão siciliano no seu topo. O coração possui a essência de rosa branca, bamnu e jasmim e para finalizar, seu fundo é composto de âmbar, almíscar e cedro. É perfeito para mulheres modernas.

Acqua Di Gio Masculino (Giorgio Armani)

O Acqua Di Gio é um clássico da marca e representa a sensualidade masculina. Ele reúne notas de limão, bergamota, jasmim, pêssego, alecrim, violeta, coentro, almíscar branco e cedro. Essa combinação deixa a fragrância totalmente refrescante.

Idôle L’ Intense Feminino (Lancôme)

A fragrância Idôle L’Intense é uma das mais atuais da marca, mas chega mostrando que é o perfume das mulheres fortes! No seu topo apresenta notas de laranja e tangerina. O coração ou meio traz uma combinação de rosas turca, rosa grasse e jasmim. Para fechar, as notas de fundo são compostas de acácia, patchouli ou oriza, madeira de cashmere, baunilha do madagascar, cedro e sândalo.

4711 Eau de Cologne Unissex

Essa fragrância unissex é considerado um cítrico aromático. No topo possui óleo de laranja, pêssego, manjericão, bergamota e limão. No coração cyclamen, lírio, melão, jasmim e rosa búlgara e para fecha apresenta patchouli, vetiver do tahiti, almíscar, sândalo, musgo de carvalho e cedro. É a fragrância mais em conta dessa lista.