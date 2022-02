De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dependência de drogas lícitas ou ilícitas é considerada uma doença. Por isso o dia 20 de fevereiro foi escolhido como o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo.

De acordo com o artigo publicado na Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde (BVSMS), o alcoolismo é considerado uma doença crônica, com aspectos comportamentais e socioeconômicos. Alguns fatores como ansiedade, angústia, insegurança também podem estar associados ao uso excessivo do álcool.

De acordo com a Agência Brasil, o 3º Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revela que mais da metade da população brasileira de 12 a 65 anos declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida.

Além do álcool, as drogas também é um grave problema no Brasil. A cocaína é uma droga ilícita comercializada ilegalmente em todo o país. O uso da substância pode trazer uma série de problemas à saúde. o crack, um subproduto da cocaína, ataca o sistema nervoso central e cardíaco, fazendo com que os usuários da substância queiram consumir uma quantidade maior. Um outro problema relacionado ao uso de drogas é o contágio de doenças como hepatite e Aids em virtude do compartilhamento de agulhas e seringas.

Também é importante entender que alguns medicamentos podem acabar gerando dependência e o uso excessivo de calmantes e sedativos, por exemplo, pode trazer riscos.

Tratamento

Quem necessita de tratamento gratuito relacionado ao uso dessas substâncias deve procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS AD).

Prevenção

De acordo com o texto da biblioteca, “as ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas para o desenvolvimento humano, o incentivo à educação, à prática de esportes, à cultura, ao lazer e a socialização do conhecimento sobre drogas, com embasamento científico”.