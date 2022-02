Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 21 a 27 de fevereiro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 21 a 27 de fevereiro de 2022:

Áries

Mudanças importantes e avanços chegam na vida dos solteiros. É importante ter amor próprio e muita reflexão para buscar um futuro melhor. Reuniões e encontros; destaque entre grupos de pessoas.

Touro

As emoções mais sensíveis podem nascer durante esta fase e é preciso cuidar do seu coração; tenha mais calma. Busque a segurança emocional e aposte no diálogo; você pode trabalhar tudo isso valorizando quem é e a própria dignidade.

Gêmeos

Pessoas compatíveis podem aparecer na vida amorosa, mas é preciso ter cuidado para não entrar em triângulos ou romances proibidos. Cuidado com os excessos de impulsividade, mas também saiba que algumas conversas já não podem ser mais adiadas.

Câncer

Algumas pessoas podem causar preocupações; lide com isso de forma sábia e calma até encontrar certezas. Busque sempre evoluir e se abrir ao mundo; assim chegará o que você tanto deseja. Uma foto, física ou nas redes sociais, trará uma revelação.

Leão

Abra-se a deixar fluir. É hora de aproveitar a vida, pois o romance tende a nascer; finalize tristezas e dependências para aproveitar de verdade.

Virgem

Algumas rupturas que envolvem amizades. A reconciliação pode chegar quando você mais deseja. Não se dê por vencido; sempre é possível mudar e vencer. Alguém que trará estabilidade está chegando.

Libra

Desejos são realizados e a felicidade chega em momentos de trocas com outras pessoas. Encontros. A evolução marca a vida; uma vergonha ou dor é deixada no passado de uma vez por todas. Cuidado com os impulsos.

Escorpião

Com o poder de atração em alta, mais pretendentes chagam. É hora de saber o que convém ou não. A intensidade aumenta e as pessoas se tornam ainda mais intimas. Você se destaca. Tenha consciência das atitudes e do que expressa.

Sagitário

O apoio virá e cada um pode tomar melhores decisões. Reencontros com pessoas do passado. Novas conexões nascem e isso irá animar a vida amorosa. ouça o sexto sentido. Mensagens chegam.

Capricórnio

Muitos sonhos e experiências chegam com a maior sensibilidade que toma conta da sua vida. Busque aquilo que é reciproco. Confie na sua capacidade de pensar com esperteza e resolver os problemas.

Aquário

Hora de ouvir a intuição e não cair em uma cilada que envolve desilusão na certa. É preciso ter mais maturidade ao fazer escolhas no amor.

Peixes

É melhor encontrar o equilíbrio emocional e ser mais centrado na vida amorosa. Afaste-se de quem promete e não cumpre ou acaba com a sua paz. O silêncio também é uma forma de resposta.

