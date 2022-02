Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 22 a 27 de fevereiro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 22 a 27 de fevereiro de 2022:

Áries

É hora de pensar sobre as atitudes dos outros e as suas também. O progresso virá com atitudes maduras e coragem para olhar os problemas de frente. Reencontros. Gestos especiais. Algo é consolidado na vida do casal. Uma mensagem ou intuição chega.

Touro

Não assuma o papel maternal ou paternal e de completa responsabilidade pelo parceiro. É importante ter maturidade e não tratar ninguém com infantilidade. As inseguranças afloram e precisam ser resolvidas com o fortalecimento interno; reflexão e sentido de saber onde é seu verdadeiro lugar.

Gêmeos

Viagens podem acontecer, assim como comunicações de ultima hora ou necessidades de apoios das outras pessoas. Compreenda e seja mais compreensivo. Casais precisam procurar novas experiências para reativar o afeto e paixão.

Câncer

A exaustão pode chegar para alguns e é preciso mudar as rotinas para encontrar a felicidade novamente. Não fique no mesmo e comece a realidade aqui e agora! O futuro chegará graças as atitudes que são tomadas hoje.

Leão

Dramas e momentos intensos podem preencher a vida dos casais agora. É necessário solucionar o que é complicado usando a sabedoria e afeto; relaxe mais e reconheça a importância do perdão.

Virgem

Momento de muitas mensagens e comunicações. É possível que a conexão aumente; dê chance para compartilhar mais momentos a dois. Relacionamentos mudam; tenha coragem e adaptabilidade para lidar com isso.

Libra

Cuide mais de você e dos próprios sentimentos; é preciso ter equilíbrio e estabilidade para tomar melhores decisões. Conflitos precisam de resolução, principalmente os que envolvem a intimidade. Mudanças sérias acontecem.

Escorpião

Assuntos importantes são tratados e é preciso viver mais momentos de felicidade; saia da rotina. Um convite ou presente chegará. Não desconte suas frustrações no parceiro e tenha mais afeto.

Sagitário

É possível que casais se conectem profundamente, em momentos felizes ou nas tristezas. Tenha atenção com as revelações que chegam; é possível sentir o que o outro está passando ou pensando por a intuição está em alta. Respostas.

Capricórnio

A busca por compreensão e carinho aumentar; aproxime-se e expresse o que sente. É preciso descobrir novas formas de conviver e ter qualidade no relacionamento. Atenção com as palavras e ouça mais a intuição.

Aquário

Existem sentimentos e verdades sendo transmitidas; pare de pensar apenas em você. É preciso sair da rotina para reascender a paixão. Busque crescer e confiar nos sentimentos.

Peixes

Casais superam obstáculos para encontrar a verdadeira estabilidade. Surpresas. Agora será possível se reaproximar de forma muito sincera e feliz. Atenção com aquilo que ainda não ficou claro para você.

