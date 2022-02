Alerta sobre asteroide gigante que passará perto da Terra nesta terça-feira (22); confira rota ‘perigosa’

A NASA (Agência Espacial Americana) emitiu alerta recentemente sobre um asteroide gigante que passará perto da Terra nesta semana em alta velocidade. Denominado oficialmente como ‘455176 (1999 VF22)′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta nesta terça-feira (22).

Como revelado pelo site NASA, o asteroide gigante tem um diâmetro aproximado de quase 430 metros (dimensão que pode variar).

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste gigante trafega atualmente em altíssima velocidade pelo espaço.

Alerta sobre asteroide gigante que passará perto da Terra nesta terça-feira (22)

O JPL da NASA classificou como um “asteroide potencialmente perigoso” devido à sua passagem próxima prevista com a Terra.

No entanto, apesar da proximidade no espaço (alerta emitido pelo NASA), felizmente, não há risco de colisão. Também não é considerado um alvo viável para exploração humana.

Comparável em tamanho a um campo de futebol, 1999 VF22 tem 16 aproximações previstas nas próximas décadas.

“Asteroide potencialmente perigoso”

A órbita do asteroide 1999 VF22 é determinada por observações que datam de 10 de novembro de 1999.

Conforme informado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’, é possível acompanhar o asteroide constantemente por aqui.

Uma captura de tela do diagrama orbital do site do CNEOS pode ser vista abaixo e mostra o ponto mais próximo da Terra. Confira projeção: