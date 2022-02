Além do branco: 4 cores que ‘refrescam’ o ambiente

Quando se pensa em pintar a casa, talvez até venha algo colorido em mente, mas na prática, muitas pessoas optam pela boa e velha cor branca clássica para que não haja erros. Além de ser uma cor que combina com qualquer decoração, ela também deixa o ambiente mais fresco, perfeito para o clima do Brasil, principalmente para os dias de verão.

Mas sabia que você pode sair da mesmice do mesmo tom de branco e ainda obter o mesmo resultado de frescor? Para auxiliar na escolha de cor, Talita Kawahara, coordenadora da categoria de tintas em uma empresa varejista do setor de materiais de construção, dá algumas dicas de tons que, são tendências no mercado e ajudam a combater as altas temperaturas.

Verde

É possível escolher vários tons na cartela da cor verde, entre os mais claros aos mais marcantes. “Esse tom é uma boa opção para pintar salas e quartos, pois é capaz de levar frescor aos espaços, além harmonizar com diferentes tipos de decoração. Temos uma variedade no mercado: o menta, que é uma opção mais delicada e o Eclipse, que remete a naturalidade das plantas. As cores podem ser aplicadas em uma única parede ou em todo ambiente”, aconselha a coordenadora.

Bege/Cinza

Se a ideia é sair do branco, mas manter a sobriedade com um tom bem suave, o bege ou cinza são as escolhas certas, Versáteis e aliados aos ambientes quentes, eles servem como base para uma decoração no tom frio. O tom Neblina Perene, um verde acinzentado, pode er interessante para ser utilizado em ambientes como cozinhas, salas integradas e home office.

Azul

A cor azul não poderia faltar nessa lista. Além de alegre, ela traz uma sensação de alívio e frescor. “Em sua versão pastel, a tonalidade cai bem nos quartos, criando efeito de amplitude e aconchego ao espaço. Uma opção de escolha é o Melodia Suave, um azul claro arejado e suave”, finaliza Talita.

