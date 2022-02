WhatsApp: este é o truque para enviar uma mensagem para uma pessoa sem ter o seu contato salvo

Com a rotina cada vez mais corrida, é super importante saber otimizar o tempo e aprender alguns truques, não é mesmo? Pensando nisso, você sabia que é possível enviar uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp mesmo sem ter necessariamente o contato salvo?

Caso tenha ficado curioso, vamos compartilhar abaixo uma recomendação super prática e que faz parte das indicações do portal FayerWayer. Preparado?

Esta notícia pode te interessar: Função do WhatsApp vai sofrer importante mudança muito em breve; confira como ficará o app

Truque prático para usar no seu WhatsApp

Para aplicar esta sugestão você deve fazer o seguinte:

Primeiro, deve abrir o navegador do seu celular e escrever “https://wa.me/” (sem as aspas);

Antes de clicar para buscar o link, depois da última barra (/) você deve colocar o código do país, seguido do número de telefone. Ex: 559xxxxxxxx;

Feito isso, então você pode clicar para acessar o link e então ele te redirecionará para o APP do WhatsApp, abrindo uma nova conversa.

Importante: No Brasil, cada estado possui um DDD diferente, o que dependendo do caso, pode exigir que após o código do país, você tenha que digitar tal código [DDD] antes do número de telefone.

⚠️⚠️⚠️ FIQUE LIGADO E NÃO SE ESQUEÇA DISSO ⚠️⚠️⚠️

Como alertado sempre por nós, embora as recomendações ajudem, elas NÃO têm como finalidade garantir diagnósticos e soluções para possíveis problemas em seu aparelho. Para estes casos, se faz necessário que você busque a um técnico, que fará a devida análise e te indicará qual a melhor solução, combinado? 😉

Confira outros truques e novidades do WhatsApp: