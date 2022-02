Os signos que vacilam, mas não deixam de dar lições de moral

Todas as pessoas estão sujeitas a cometerem erros que podem influenciar ou prejudicar a vida dos outros. No entanto, alguns signos podem se esquecer deste detalhe e assim que surge algum tipo de oportunidade, enchem a boca para dar lições de moral em quem está ao redor.

Confira quais são os signos que vacilam, mas também preparam os sermões:

Áries

A impulsividade do ariano faz ele se precipitar e cometer alguns erros que poderiam ter sido evitados com certa frequência. Mesmo assim, este signo tem uma opinião forte e marcada que pode se transformar em um sermão quando todos menos esperam. Ele tende a ser duro e intenso nas palavras.

Gêmeos

O geminiano pode se preocupar bastante com a maneira como é visto pelas outras pessoas e prefere agradar, mas também pode tomar atitudes impulsivas no calor do momento. Por ter facilidade em diversos aliados e circular por muitos ambientes, se envolve em conflitos e usa as palavras para dar apoios que se tornam lições de moral.

Virgem

O virginiano costuma ter conclusões claras e irredutíveis sobre alguns assuntos, mas esta mente obstinada para ir atrás do que deseja, também prega peças algumas vezes. Como pode julgar sem temer o que está por vir e sempre reúne bons argumentos, ele se destaca nas lições de moral.

Sagitário

O sagitariano não é do tipo que julga as pessoas abertamente e distribui lições de moral, mas ele se perde bastante quando acha que é voz da razão e sabedoria, uma tendência perigosa deste signo. Como é desapegado e aventureiro, tende a olhar muito para si mesmo e pode vacilar ao não levar o outro em conta.

Aquário

Por mais que seja muito inovador, o aquariano também pode ter uma opinião forte que logo determina o que é certo ou errado. Isso faz com que ele tenha coragem para tomar atitudes arriscadas e ir em contra o que os outros pensam, mas também julgue quem se opôs ao aquele acha certo com força.

