O envio de emojis no app WhatsApp se tornou algo totalmente popular. E são muitas as opções: são mais de 1.700 incluídos no aplicativo de mensagens.

Um dos queridinhos, é o emoji de rosto suando frio. No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro dessa carinha?

O verdadeiro significado do emoji de rosto suando frio no app WhatsApp

Muito usuário acha que é apenas um sorriso comum. No entanto, a gota escorrendo pelo rosto transforma completamente o objetivo da figura.

Como detalhado pelo site Canaltech, a ideia do “suando frio” é algo semelhante a estar sem graça, rir de nervoso ou ficar apreensivo com alguma situação.

WhatsApp faz mudança e libera nova forma de escutar áudio no app

Depois de muita espera, o aplicativo de mensagens também liberou nesta semana um novo update com uma importante novidade para os usuários.

Agora é possível reproduzir mensagens de voz e arquivos de áudio fora das conversas de forma simplificada no app de mensagens.

Antes do novo recurso, era necessário ficar na conversa para ouvir a mensagem de voz por completo, o que era limitador.

A grande novidade, que deixa o app mais prático, foi liberada para o sistema operacional iOS, na atualização de número 22.4.75.

Para acessar o novo recurso, é necessário ter a última versão do app de mensagens (Saiba como atualizar neste link).