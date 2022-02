Vídeo flagra fenômeno raro que assustou aldeões na África do Sul; assista

Um pequeno vídeo flagrou o momento em que um fenômeno raro assustou aldeões na África do Sul recentemente, de acordo com informações do site local News24.

Como detalhado, o fenômeno foi registrado na cidade Cofimvaba, na província sul-africana de Eastern Cape.

Registros foram compartilhados nas redes sociais, provocando inúmeras reações dos usuários impressionados.

Segundo o portal, se trata de tromba d’água, um fenômeno climático raro que ocorreu no dia 16 de fevereiro. Confira vídeo:

Kwenzeka nton ecofimvaba🙆 pic.twitter.com/jae8WuI7Ak — ufaku ofakayo ungathi uyfakile kanti uykade eboyen (@Sbulele_cbue) February 14, 2022

Vídeo flagra fenômeno raro que assustou aldeões na África do Sul

Uma tromba-d’água é um grande vórtice colunar que ocorre ao longo de um corpo de água e está ligado a uma nuvem cumuliforme. Geralmente não duram mais de cinco ou 10 minutos e podem causar grandes danos.

Trombas d’água podem se formar quando os ventos que sopram em duas direções diferentes se chocam. Ao longo da linha onde os dois ventos se encontram, há muito ar girando perto da superfície.

Ainda de acordo com as informações, a colisão dos dois ventos faz o ar subir já que não tem para onde ir. Este ar ascendente transporta vapor de água para o céu.

Com o ar subindo, ele pode inclinar parte do ar giratório horizontal perto da superfície na direção vertical. Quando esse giro vertical se concentra em um ponto específico, ele começa a sugar água e você tem uma tromba d’água.

Texto com informações do site local News24.