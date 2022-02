Os signos que se dedicam ao amor este sábado e domingo

Mais um fim de semana chegou e pode reservar surpresas, inclusive na vida amorosa! Durante este sábado e domingo é possível que os sentimentos se ativem, e alguns signos do zodíaco passem a se dedicar ainda mais ao amor e relacionamentos.

Confira os signos que encaram esta energia no terceiro fim de semana de fevereiro de 2022:

Áries

O fim de semana começou com um destaque importante para a vida amorosa e relacionamentos. Mesmo que os ânimos não andem tão fáceis, é possível que as situações sejam resolvidas com calma e empatia. Busque não iniciar discussões acaloradas, pois os sentimentos estão em alta. Canalize todas estas emoções e vontade de viver os sentimentos em encontrar a paz; você se dedica ao amor agora, mas deve aprender a fazer isso pelos melhores caminhos.

Touro

A sexta-feira pode ter trazido muita criatividade e facilidade para se expressar. No sábado e domingo tudo será sobre o tipo de amor mais importante; o amor-próprio. Motive-se a ter mais atenção com o autocuidado, buscando aquilo que contribui para sua saúda e bem-estar. Lembre-se que isso pede que alguma situações negativas sejam cortadas definitivamente. Use sua percepção e consciência aguçada para saber onde é preciso por limites ou investir com mais afeto. A conexão com a natureza pode ajudar ainda mais a encontrar a paz.

Gêmeos

Enquanto a última sexta-feira iniciou uma atenção especial aos detalhes que envolvem a família e o lar, os próximos dias trazem um importante aumento de criatividade e poder de atração. Durante o sábado e domingo, o romance pode aumentar e algumas paixões nascem ou se tornam ainda mais significativas. Quem já está um relacionamento tende vivenciar os momentos com ainda mais felicidade. Já os solteiros podem atrair conexões mais verdadeiras. Todos devem se abrir a novas possibilidades de vivenciar os sentimentos.

