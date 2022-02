Os signos do zodíaco que terão ótimas ideias

Com o início do Sol em Peixes e uma Lua em Virgem que ilumina os céus, alguns signos do zodíaco podem contar com a facilidade de ter grandes ideias no terceiro fim de semana de fevereiro de 2022.

Confira quais são estes signos do zodíaco:

Câncer

Nada passa despercebido agora e sua intuição está nas alturas quando o assunto é perceber o que acontece ao redor. Aproveite esta energia observadora e de agilidade mental para deixar as ideias fluírem; algumas situações finalmente são solucionadas. Lembre-se que o sábado e domingo também devem ser dedicados ao amor e diversão, por isso reserve um tempo para a felicidade. Alguns cancerianos devem ter cautela com o drama e emoções descontroladas que não costumam trazer nada de positivo.

“Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Mude, lembre-se que a vida é uma só. Experimente coisas novas, troque novamente, mude, de novo. Experimente outra vez.” Edson Marques

Leão

É muito mais fácil organizar e focar nos detalhes durante este fim de semana. Tenha atenção extra com o dinheiro e aspectos financeiros, pois muita coisa pode tomar um rumo promissor graças as suas ideias ou percepções. No sábado e no domingo a palavra se torna sua aliada e a comunicação se desenvolve com facilidade, o que o ajuda ainda mais a conectar com a comunidade. Lembre-se que as mensagens tendem a chegar, sejam elas esperadas ou não.

Virgem

Mais do que nunca você está propenso a olhar para os detalhes e descobrir o que pode ajudar quando o assunto é se beneficiar. As ideias nascem com facilidade, principalmente no sábado e domingo, principalmente com tudo aquilo que envolve questões financeiras ou possiblidades de negócio. Tenha consciência nos planejamentos e determinações, além de aproveitar esta fase para aumentar sua autoestima e vitalidade.

