Olheiras: entenda o motivo delas aparecerem e como tratar

As olheiras podem indicar uma noite mal dormida, mas não apenas isso. Elas podem vir mais leves e discretas, ou serem profundas. De qualquer forma, são sinais que incomodam, por isso é importante entender as causas e como tratar.

De acordo com o especialista em harmonização orofacial e procedimentos não invasivos na face, doutor Willian Ortega, a alimentação é uma das principais causas dos sinais na região dos olhos. “O nosso corpo reage a tudo o que está no nosso dia a dia, o aparecimento de olheiras pode indicar que o organismo não está recebendo os nutrientes necessários na alimentação. Em alguns casos elas aparecem por uma desidratação, por isso é importante se atentar e beber bastante água durante o dia”, diz o doutor.

A estrutura do rosto tem influência em como a nossa fisionomia muda com o passar dos anos. Com o processo natural de envelhecimento a pele perde colágeno e tecidos gordurosos, essenciais para que o rosto mantenha o aspecto saudável. “A gordura muitas vezes é vista como uma coisa negativa, mas no rosto é de extrema importância. A falta de tecido gorduroso abaixo dos olhos também é uma das principais causas das olheiras”, explica Ortega.

O especialista explica que após uma avaliação é definido o plano de tratamento para as olheiras, que varia de acordo com o paciente, podendo ser desde o estímulo à vascularização da região até a indicação de produtos para uso diário em home care.“As olheiras mais profundas costumam ser causadas pela falta de gordura, nesses casos utilizamos a técnica de preenchimento com ácido hialurônico. O objetivo é utilizar a aplicação para recuperar o volume na área afetada”, explica.

Mas nem sempre a falta de gordura causa olheiras, em alguns casos o excesso é o problema, gerando as famosas e temidas bolsas abaixo dos olhos. Para esse tipo de olheira é utilizada a técnica emptiers, um procedimento que reduz o volume com a intenção de melhorar o aspecto das bolsas.

O avanço da tecnologia ajudou a deixar os procedimentos cada vez mais eficazes e menos invasivos, com o resultado aparecendo já na primeira sessão, em alguns casos, e podendo durar de 12 a 18 meses. É importante consultar um profissional qualificado para definir qual o procedimento mais adequado.

“A prevenção é a melhor forma de tratamento, então é recomendado que o paciente faça o acompanhamento com consultas periódicas. Dessa forma é possível alcançar resultados mais naturais, além de prevenir os sinais de envelhecimento”, finaliza Willian.

