Dia do Esportista: veja 10 benefícios da atividade física para a sua saúde Foto: Pexels

É comemorado no dia 19 de fevereiro o Dia do Esportista. Criada a partir da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993, conhecida popularmente como ‘Lei Zico’, a data tem como objetivo conscientizar e incentivar a prática de atividade de esportes e de atividade física. Por isso, a seguir você confere 10 benefícios da atividade física para a sua saúde, de acordo com o portal Tua Saúde.

1. Combate à obesidade

A atividade física é um dos principais pilares para o combate ao excesso de peso e a obesidade. Os exercícios aceleram o metabolismo do corpo, queimando calorias. Intercalar atividades físicas como caminhada, corrida, natação ou ciclismo com treinamento de força e resistência, como a musculação, pode aumentar a perda de gordura.

2. Reduz a pressão arterial

Atividades físicas, como a caminhada, podem ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a circulação sanguínea, além disso, melhoram os níveis de colesterol bom e reduzem o colesterol ruim e triglicerídeos, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares como aterosclerose, infarto ou derrame cerebral.

3. Controlam a glicemia

Os exercícios também ajudam a controlar a glicemia, reduzindo os níveis de açúcar no sangue e combatendo à diabetes. O ideal é praticar exercícios aeróbicos pelo menos 150 minutos por semana para ajudar a reduzir a glicemia e combater a doença.

4. Fortalece os ossos e articulações

Atividades como caminhada e musculação ajudam a fortalecer e promovem o crescimento ósseo. É um benefício principalmente para a terceira idade, pois ajuda a prevenir a osteoporose e o risco de lesões.

5. Aumenta a força e a resistência muscular

Exercícios físicos podem ajudar a fortalecer e aumentar a massa muscular, consequentemente aumentando a resistência e a força dos músculos.

Os outros benefícios de se tornar um esportiva são:

6. Promove a sensação de bem-estar e a diminuição do estresse;

7. Combate a ansiedade e a depressão;

8. Aumenta a disposição;

9. Fortalece o sistema imunológico;

10. Melhora o desempenho escolar.