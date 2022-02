Descubra qual o óculos ideal para o seu rosto

O óculos é um acessório essencial para o dia-a-dia. Seja para estética, como os óculos de sol, ou para a saúde, como os de grau, um bom óculos precisa combinar e valorizar ainda mais os traços do seu rosto. Por isso, Clara Alessandri, consultora de imagem e estilo, orienta quais modelos de armação harmonizam melhor com cada tipo de rosto. Confira:

Rosto quadrado

Se você não está se lembrando desse tipo de rosto, pense nas atrizes Angelina Jolie e Alinne Moraes. A especialista comenta que, neste formato, a testa e o maxilar costumam possuir a mesma largura proporcionalmente, por isso dá para ousar e escolher modelos mais largos ou ovais, com armações curvadas e lentes arredondadas.

Rosto retangular

Juliana Paes, Fernanda Lima e Adam Levine são bons exemplos do estilo retangular. Esse formato inspira coragem e determinação. “Nesse tipo de rosto, o comprimento é maior do que a largura da face, o que dá uma sensação de rosto mais alongado e o maxilar mais anguloso. O ideal para este perfil são armações no estilo aviador, redondo ou oval”, comenta Clara.

Rosto redondo

Originalidade e juventude são destaques nesse estilo. Os famosos conhecidos com esse rosto são George Clooney, Selena Gomez e Isis Valverde. O que se nota é que, nos rostos redondos, o comprimento é igual à largura e as maçãs do rosto são mais protuberantes, fazendo com que óculos quadrados, retangulares ou wayfarer combinem mais.

Rosto oval

Quem possui esse tipo de rosto pode abusar de diversos modelos. Personalidades como Beyoncé, Neymar e Will Smith exemplificam esse formato. É o tipo mais versátil e se adequa a todos os tipos de óculos. “São interessantes todos os estilos de óculos, mas sugiro os de armação quadrada e retangular, wayfarer ou aviador”.

Rosto triangular

É um dos formatos mais raros de se encontrar. Marina Ruy Barbosa, Queen Latifah e Alok são perfis que se encaixam nesse tipo de rosto. “A fronte (testa) é mais estreita do que o maxilar, sendo que o rosto fica mais largo na parte de baixo e talvez seja interessante optar por óculos com armações largas para deixar a parte de cima do rosto maior, equilibrando a feição”, indica a consultora de imagem e estilo.

Rosto diamante ou triângulo invertido

A fronte do rosto é maior do que a mandíbula, que afina até o queixo deixando-o mais estreito sendo que a maçã do rosto se sobressai. Miley Cyrus, Deborah Secco e Justin Timberlake são as celebridades que possuem esse tipo de rosto. A especialista recomenda óculos retangulares, chamando atenção para a área dos olhos. “No caso das mulheres eu sugiro também o formato gatinho”.

Rosto coração

Esse estilo é semelhante ao oval e formato transmite destreza e propriedade. Famosos que carregam esse formato são Kim Kardashian, Flávia Alessandra e Leonardo DiCaprio. “A fronte é maior do que a mandíbula, que geralmente é mais afinada e termina em um queixo mais pontudo formando um coração, considerando o formato da junção da testa com os cabelos. A escolha dos óculos, fica por conta dos modelos mais discretos, armação mais estreita para assim, manter a harmonia no rosto. Óculos em formato retangular ou aviador também são indicados”, finaliza a especialista.