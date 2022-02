CBLOL 2022: confira as emoções da última rodada do primeiro turno

A fase de pontos corridos do CBLOL 2022 chegou a sua metade. Após os jogos de hoje todas as equipes já se enfrentaram uma vez em busca das seis primeiras colocações da tabela.

Com duas equipes dividindo a liderança após a nona rodada e a parte inferior da tabela cada vez mais embolada, as partidas desde sábado trouxeram emoções únicas. Teve primeiro colocado sendo derrotado, estreia de novos jogadores e equipes tradicionais do cenário brasileiro de League of Legends com o desempenho abaixo do esperado.

No primeiro confronto do dia, a FURIA, primeira colocada da tabela, enfrentou a Netshoes Miners em uma batalha para se consagrar a líder isolada após o primeiro turno.

Com um começo de jogo completamente favorável para a FURIA, que fez a escolha diferenciada de jogar com um Veigar nas mãos de Envy pela rota do meio. O jogo parecia completamente encaminhado, até que um roubo de barão mudou o cenário da partida.

A partir do roubo do barão a Miners conseguiu encaixar ótimas lutas e inverter o cenário a seu favor. Mesmo com o Veigar de Envy extremamente forte, não deu para a FURIA, que viu os mineradores entrando em sua base e levando mais uma vitória.

paiN Gamin e Flamengo Esports voltam a perder no CBLOL

No segundo jogo do dia, a paiN encarou a RED Kalunga na expectativa de embalar uma nova vitória. No entanto a composição da matilha fez com que as esperanças da paiN fossem frustradas.

Apesar de erros individuais que voltaram a chamar atenção ao longo do jogo, a RED conseguiu conquistar a vitória de forma tranquila e garantir mais uma semana na parte superior da tabela.

Para Damage, suporte da paiN Gaming, apesar da equipe não estar conquistando as vitórias os treinos continuam de forma intensa. “Estamos treinando bastante, mas o resultado não está vindo. Precisamos continuar treinando forte até conquistar o resultado desejado”.

Em situação similar a paiN, o Flamengo veio para a partida precisando de um resultado positivo. O confronto entre Flamengo e KaBuM marcou um novo encontro entre a parte inferior e a superior da tabela.

Apesar da KaBuM controlar a partida com uma certa facilidade, o Flamengo mostrou um grande amadurecimento por parte de sua equipe, que conseguiu brigar por objetivos e oferecer uma maior dificuldade no decorrer do jogo.

Mesmo com boas chamadas e erros menos aparentes, não deu para o Fla, que acabou perdendo mais uma no CBLOL. Com o resultado, a KaBuM empata com a FURIA e segue dividindo a liderança do campeonato.

LOUD tenta se aproximar da parte superior da tabela e INTZ tenta sair da lanterna

O quarto jogo do dia se mostrou um dos mais equilibrados da tarde deste sábado. A partida entre LOUD e RENSGA foi repleta de emoções e reviravoltas de tirar o fôlego.

Até os 17 minutos a partida foi equilibrada. Com objetivos e eliminações controlados a RENSGA mostrou sinais de um jogo mais agressivo e focado, mas a LOUD conseguiu encaixar sua composição e voltou a conquistar objetivos que favoreceram a busca pela sexta vitória no campeonato.

Apesar do começo bom pro Cowboys, a @LOUDgg passa por cima na última fight e encontra sua 6ª vitória no #CBLOL! 💥



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/mxXJgDvI1Z — CBLOL (@CBLOL) February 19, 2022

Com uma nova vitória da LOUD, a terceira seguida, o top 6 está cada vez mais garantido.

No último confronto do dia a INTZ encarou a Liberty em uma tentativa de sair da lanterna do campeonato. Com um início completamente equilibrado, a partida seguiu sem eliminações até os 12 minutos, quando Kiari, jogador da rota do topo da Liberty, conseguiu encontrar o caçador inimigo e conquistar o first blood.

Apesar de um início equilibrado, a Liberty conseguiu uma boa sequência de eliminações e objetivos e conseguiu controlar a partida sem chances de resposta por parte da INTZ.

Com o resultado, a INTZ fecha mais uma semana na lanterna do campeonato e começa a apresentar uma situação extremamente preocupante para o segundo turno da fase de pontos.

As partidas do CBLOL retornam amanhã, domingo, às 13 horas, e serão transmitidas pelos canais oficiais do campeonato.

