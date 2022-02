Cães têm guarda-roupa com peças de marca avaliado em mais de 200 mil reais

Leone Galler, de 54 anos, se considera uma “mãe de pet” e faz questão de ostentar o guarda-roupa grifado de seus cães. Romeo e Reggie são dois chihuahuas que possuem uma coleção de roupas e gravatas-borboleta avaliadas em mais de 200 mil reais, além de consumirem somente água engarrafada.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Leone se sente orgulhosa de seus cachorrinhos e pretende aumentar ainda mais a coleção de roupas e acessórios dos animais.

Ela, que é de Kent, na Inglaterra, começou a adquirir os itens para seus cachorros há seis anos. Apesar do valor total gasto com os itens, ela afirma não se arrepender de nenhuma das aquisições.

A obsessão de Leone com roupas de grife para cães começou depois que ela assistiu a um programa de televisão apresentando os persentes mais caros do mundo. Desde então, ela vem colecionando os itens.

Se por um lado Reggie e Romeo estão sempre utilizando moletons caros e gravatas com joias, Leone e seu marido, Steve, tendem a economizar em suas roupas.

“Nós não temos costume de gastar muito com nossas roupas, são apenas para os cachorros”, conta Leone.

Eles colecionam roupas de marca para os cães

O primeiro cachorro de Leone foi o Chihuahua marrom, Reggie, há seis anos atrás. Romeo chegou um ano depois.

Desde o início ela optou pelas roupas de marca para os animais. “Meus cães são tudo para mim. Meus filhos cresceram, então eles são meus bebês”, conta Leone.

Além das roupas de marca, os animais também contam com uma dieta baseada em carne e água engarrafada e costumam acompanhar Leone e Steve durante algumas viagens.

Para guardar as roupas e acessórios dos animais, eles transformaram o armário sob a escada em um closet de luxo. “Eu mantenho as roupas mais caras expostas na sala de estar”, conta Leone.

Os cães ostentam sua vida luxuosa em fotos publicadas no seu perfil do Instagram. Segundo sua tutora, eles não gostam de chuva e “sempre evitam as poças”, mas aforam brincar na areia e no parque.