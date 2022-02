WhatsApp: Este é o truque para acessar o ‘menu secreto’ que quase ninguém conhece

Semelhante a câmera secreta que compartilhamos recentemente, você sabia que o WhatsApp tem uma espécie de “menu secreto”? Se você quer saber mais sobre o tema e como utilizá-lo, acompanhe esse texto até o final, pois te explicaremos todos os detalhes, combinado?

Mas e então, para que serve o ‘menu secreto’ do WhatsApp?

Dentre as principais vantagens, está o fato de você ter acesso facilitado a funções específicas do aplicativo, como lista de conversas com contatos a qual mais interage, criar um painel de mensagens não lidas a parte da barra de notificações e até mesmo a citada anteriormente “câmera secreta”.

E como ativar esta função?

Super fácil! No menu do seu celular você deve pressionar o ícone do WhatsApp. Então, logo após aparecerá um menu com diversas alternativas, no qual você pode escolher quais se adequam melhor às suas necessidades.

⚠️⚠️⚠️ IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Por se tratar de sistemas operacionais diferentes, as opções de recursos disponíveis podem variar entre o Android e iOS.

Outro ponto que vale esclarecer é que é muito importante que seu aplicativo esteja devidamente atualizado para que todas as funcionalidades operem adequadamente, combinado?

Não esqueça também que todo o disposto anteriormente é apenas informativo. Para avaliações e diagnósticos sobre possíveis problemas técnicos, é necessário que você busque uma assistência que fará a análise adequada para o seu equipamente e assim indicará qual a melhor alternativa para solucionar o problema, caso de fato este seja identificado.

