Veja como manter seu box do banheiro limpo e com aspecto de novo

Limpar o banheiro nem sempre é uma tarefa fácil. O box, principalmente, acumula gordura e resquícios de produtos de higiene, o que torna a limpeza um pouco mais complexa. Mas para tudo existe uma solução, e você confere neste texto dicas para deixar seu box livre de sujeira e com cara de novo.

Box de banho não são todos iguais, por isso é preciso que você se atente aos detalhes do modelo do seu box. “Há box com roldanas coloridas ou pontos de cristais que não podem ser esfregados com uma esponja qualquer, pois vão perder todo o brilho”, explica o técnico e designer de interiores, Érico Miguel. Por isso, é indicado utilizar uma esponja macia esfregar com movimentos leves para não danificar o material do box.

“Não tem muito segredo na hora de limpar o box, produtos simples, que normalmente temos em casa, são suficientes para manter a peça em bom estado”, diz o especialista. O mais indicado para a limpeza é: sabão neutro, balde com água quente, antiembaçante para os vidros e panos que não soltem fiapos, além da esponja citada na dica anterior.

Outro ponto de atenção com os produtos é o PH ácido que alguns produzem, pois eles não reagem bem com o vidro. “Água sanitária e cloro, por exemplo, podem estragar o vidro, além da possibilidade de causar reações alérgicas à pessoa que estiver realizando a limpeza”, enfatiza Érico.

A água quente é uma grande aliada na hora de remover as manchas causadas pela gordura. “O primeiro passo é jogar a água em todo o local engordurado para que a sujeira comece a derreter.

Depois de esfregar o local com sabão neutro, é necessário finalizar com uma segunda rajada de água quente para retirar todos os resíduos”. Depois disso, é muito importante secar os vidros e as roldanas para que a peça não fique manchada. “É necessário utilizar panos macios e próprios para limpeza, com o intuito de evitar riscos e deixar fiapos no vidro”, alerta.

A última dica para preservar o vidro e mantê-lo com aspecto de limpo por mais tempo, utilize produtos com ação antiembaçante. “Aquele visual embaçado pode se prolongar por horas se o ambiente for fechado, o que pode causar um odor ruim no banheiro, além de uma aparência pouco atrativa. Os produtos antiembaçantes costumam ser bastante eficientes, por isso devem estar presentes no material de limpeza”, finaliza.

