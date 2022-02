Projeto oferece aulas gratuitas de skate em Peruíbe, no litoral de SP

Seu sonho é aprender a dar aquelas manobras radicais que lendas do skate dão na TV? Se liga nessa dica: até o dia 27, um projeto está oferecendo aulas gratuitas de skate.

O evento é livre para todas as idades e todos os públicos e está sendo realizado na Pista de Skate Quadrinha do Ribamar, em Peruíbe, cidade do litoral paulista.

As aulas do projeto “Skate para Todos” são ministradas por professores certificados na modalidade esportiva, que são apoiados por monitores.

A ideia é promover integração e inclusão social por meio do skate, modalidade que bombou durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

“Os esportes com pranchas são mágicos, pois ampliam as possibilidades de bem-estar e transformam a vida das pessoas para melhor. O skate conquistou o Brasil com muita brasilidade e carisma, e através dele vamos cumprir a nossa função social de proporcionar à população acesso gratuito ao esporte”, declara o idealizador do evento e da plataforma Alma Surf, Romeu Andreatta.

Para participar, não é necessário conhecimento prévio nem esquipamentos: o próprio projeto disponibiliza aos visitantes todos os materiais para prática do esporte, tais como o skate e os equipamentos de segurança - capacetes, joelheiras, cotoveleiras, munhequeiras e lycras.

As aulas começam diariamente às 9h e encerram às 17h. As sessões têm duração de 1h e, para participar, basta chegar ao local do evento e preencher a ficha de inscrição com as recepcionistas. A participação é por ordem de chegada.

O projeto “Skate para Todos” é idealizado pela Associação Brasileira de Esportes com Prancha (ABIEP) e tem suporte da Prefeitura Municipal de Peruíbe e apoio de mídia da plataforma ALMA SURF. Ele acontece por meio de chamamento público da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

A Pista de Skate Quadrinha do Ribamar fica localizada na Avenida Dom Pedro II, 94-206 - Vila Romar, Peruíbe.

Leia também: 10 festas de Carnaval em São Paulo que acontecem em fevereiro