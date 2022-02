Professora faz chamada com memes e viraliza no TikTok; assista

Uma professora está viralizando no TikTok após divulgar a forma como faz a chamada na sala de aula. A regra é simples: ao ouvir seu nome, o aluno deve trocar o tradicional “presente” por algum meme da internet.

Berenice Cortez dá aulas para crianças do 4º ano do ensino fundamental em Taubaté, cidade do interior de São Paulo. Em sua conta no TikTok, ela compartilha seu dia a dia como professora com muito humor.

No vídeo da “chamada de memes”, publicado em agosto do ano passado, ela chama Gabriela, que responde com “Hi Lorena”, um clássico de 2017, em que duas garotas praticam seu inglês básico.

Já Dereck prefere responder com o meme de seu xará canino: o vídeo original mostra uma garota cantando um trecho de “É de Chocolate”, música do grupo Trem da Alegria, quando seu cachorro a ataca.

Desde a publicação, a professora Berenice acumula mais de 4 milhões de curtidas em seus posts no TikTok. O vídeo da chamada já tem quase 18 milhões de visualizações e pouco mais de 11 mil comentários. Assista:

“Essa foi a forma que encontrei de me conectar com as crianças. As aulas ficam mais interessantes, e as ausências dos alunos foram reduzidas nas aulas”, revelou a professora ao site da IstoÉ.

A professora afirmou na entrevista que recebeu vários elogios e mensagens de colegas de profissão, apoiando a brincadeira.

Em outro vídeo, que também viralizou, Berenice troca os memes por frases que toda mãe fala. Dessa vez, são as pérolas das matronas brasileiras: “na volta a gente compra”, “em casa a gente conversa” ou “seu eu for aí e achar, vou esfregar na sua cara”.

